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Haberler Fotohaber KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 15:18

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?

İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK 3 aylık toplu ödemlerin ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalara başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) aracılığıyla geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık ayları burs ödemeleri toplu olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 3 aylık toplu ödemeleri hesaplarında görmüştü. Peki, 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı…

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle normal öğrenim süresince ödeme yapılmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 aylık toplu ödemlerin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Geriye dönük burslarını (ekim, kasım, aralık) almak isteyen öğrencilerin araştırmaları hızlandı. Peki, GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme ne zaman yatacak, hangi ay? İşte detaylar…

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?

KYK BURS/KREDİ NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

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KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler. Ayrıca öğrencilerimiz bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?

İLK KYK BURS ÖDEMELERİ HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

2023-2024 yılı ilk KYK burs ve öğrenim kredilerinin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sene üç aylık burs-kredilerinin öğrencilerin hesaplarına 29 Aralık itibarıyla yatırılmaya başlamıştı. Bu sene de benzer tarihlerde ödeme yapılması beklenirken; konuya dair açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?

2024 KYK BURSU NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını lisans öğrencileri için 2 bin, yüksek lisans için 4 bin, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkardıklarını açıkladı.

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