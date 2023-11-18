Giriş Tarihi: 18.11.2023 15:16 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 15:18

KYK burs ve kredi ödeme tarihleri | GSB ile KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak, hangi ay?

İlk kez burs almaya hak kazanan öğrenciler KYK 3 aylık toplu ödemlerin ne zaman yapılacağı hakkında araştırmalara başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) aracılığıyla geçtiğimiz yıl ekim, kasım, aralık ayları burs ödemeleri toplu olarak öğrencilerin hesaplarına yatırılmıştı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri 3 aylık toplu ödemeleri hesaplarında görmüştü. Peki, 2023-2024 KYK 3 aylık toplu ödeme başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK 3 aylık toplu ödeme ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı…