LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.