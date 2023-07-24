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Haberler Fotohaber LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:18

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?

LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 1. Tercih yerleştirme sonuçları ardından gündeme gelmesi beklenen boş kontenjan başvurusu ve lise taban puanları araştırılmaya başladı. MEB lise tercih sonuçları açıklandı duyurusu ardından kayıt işlemleri başlayacak. Sınav puanıyla bir okula yerleşemeyen öğrenciler, LGS boş kontenjan 2023 ile ek tercihleri değerlendirilecek. 2. Lise tercih dönemi beklenecek. İşte, e-okul ile 2023 LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler…

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları tercih sonuçları ardından değerlendiriliyor. 24 Temmuz bugün açıklanması beklenen lise tercih sonuçları ardından kayıt ve nakil işlemleri için harekete geçilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adaylar ile paylaşılan LGS boş kontenjan 2023 listesi 2. Tercih döneminde etkili olacak. MEB e okul üzerinden lise boş kontenjanları ve taban puanları duyurulacak. Peki, LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

Henüz açıklandı duyurusu paylaşılmadı.

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LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

Lise tercih takvimine göre boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması 8-16 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?

LGS BOŞ KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?
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