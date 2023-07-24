LGS boş kontenjanlar ve lise taban puanları 2023 || MEB ile LGS boş kontenjanları ne zaman açıklanacak, 2. ek tercih hangi tarihte?

LGS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. 1. Tercih yerleştirme sonuçları ardından gündeme gelmesi beklenen boş kontenjan başvurusu ve lise taban puanları araştırılmaya başladı. MEB lise tercih sonuçları açıklandı duyurusu ardından kayıt işlemleri başlayacak. Sınav puanıyla bir okula yerleşemeyen öğrenciler, LGS boş kontenjan 2023 ile ek tercihleri değerlendirilecek. 2. Lise tercih dönemi beklenecek. İşte, e-okul ile 2023 LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri hakkında merak edilenler…