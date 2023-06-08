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Haberler Fotohaber LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 08.06.2023 23:39 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 23:39

LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı

LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu milyonlarca öğrenci ve velilerin en merak ettiği konuların başında geliyor. 4 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınava milyonlarca öğrenci girerken şimdi LGS sonuç sorgulama ekranına gözlerini çevirdiler. Sınav sonuçlarının meb.gov.tr sitesi üzerinden açıklanacağı belirtilirken 2023 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Sınavda çözdükleri sayısal ve sözel sorulara göre puanları belli olacak olan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacaklar. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih…

LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçiş kapsamında 4 Haziran tarihinde yapılan sınavda sözel ve sayısal sorular karşısında milyonlarca 8. Sınıf öğrencisi ter dökmüştü. Sınavın bitmesinin ardından gözler meb.gov.tr üzerinden açıklanacak LGS sonuçları ekranında. MEB sınav sonuçlarını açıklanacağı tarihi son dakika açıkladı. Öğrenciler LGS sınavı sonuçlarına göre Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ve özel program ve proje uygulayan ortaöğretim kurumları arasından puanına göre tercihte bulunacak. Peki, LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, LGS sınav sonuç takvimi 2023…

LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı

2023 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS merkezî sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

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LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı

LGS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın tamamlanmasından kısa bir süre sonra www.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler, www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.

LGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene LGS sınavı 5 Haziran 2022 tarihinde yapılırken tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti. Tercih dönemine ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

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