Giriş Tarihi: 08.06.2023 23:39
Güncelleme Tarihi: 08.06.2023
23:39
LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Meb.gov.tr ekranı ile Liselere Geçiş Sınav sonucu sorgulama ekranı
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu milyonlarca öğrenci ve velilerin en merak ettiği konuların başında geliyor. 4 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınava milyonlarca öğrenci girerken şimdi LGS sonuç sorgulama ekranına gözlerini çevirdiler. Sınav sonuçlarının meb.gov.tr sitesi üzerinden açıklanacağı belirtilirken 2023 LGS sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Sınavda çözdükleri sayısal ve sözel sorulara göre puanları belli olacak olan öğrenciler sonuçların açıklanmasının ardından tercih sürecine başlayacaklar. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih…