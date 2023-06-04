LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!

LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü sınavın ardından başlayacak. Uzun bir süredir hayalini kurdukları liseye yerleşmek isteyen binlerce 8.sınıf öğrencisi 4 Haziran'da ter dökecek. Bu noktada ise merak edilen bir konu da LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih. Sayısal ve sözel bölümlere ait oluşan testlerden sorumlu olan öğrenciler sonuçların açıklanması ile birlikte tercih sürecine başlayacak. Peki; 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için gözler MEB'ten gelecek son dakika açıklamasında!