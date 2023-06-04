Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 04.06.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 07:17

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!

LGS sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugünkü sınavın ardından başlayacak. Uzun bir süredir hayalini kurdukları liseye yerleşmek isteyen binlerce 8.sınıf öğrencisi 4 Haziran'da ter dökecek. Bu noktada ise merak edilen bir konu da LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı o tarih. Sayısal ve sözel bölümlere ait oluşan testlerden sorumlu olan öğrenciler sonuçların açıklanması ile birlikte tercih sürecine başlayacak. Peki; 2023 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için gözler MEB'ten gelecek son dakika açıklamasında!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş resmen başlıyor. 4 Haziran 2022 bugün düzenlenen sınavın ardından binlerce 8.sınıf öğrencisi LGS sınav sonuçları sorgulama işlemlerine başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; lise sınavı sonucunun açıklanma tarihi de belli olmuştu. Peki; 2023 LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB takvimine göre LGS sonuçları için güncel bilgiler.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!

LGS SINAVI GERÇEKLEŞİYOR!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleşiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde gerçekleşecek LGS sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Ancak öğrenciler sınav saati öncesinde en geç 09.00'da sınav yerlerinde bulunacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarına e-okul üzerinden ulaşabilecek.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçları için tarih belli oldu! İşte sonuç sorgulama ekranı!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

SON DAKİKA