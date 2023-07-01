Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:39
Güncelleme Tarihi: 01.07.2023
11:20
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
LGS tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek soruları araştırılıyor. Liselere giriş kapsamında yapılan sınavın sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklanmıştı. LGS tercih robotu ile e-Okul üzerinden yapılacak olan lise tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Millî Eğitim Bakanlığı LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 2023 "meb.gov.tr" üzerinden öğrencilerin erişimine açtı. 2023-2024 eğitim-öğretim hayatlarına lise sıralarında devam edecek öğrenciler aldıkları merkezi puanlara göre iyi bir okulda öğrenim görmek istiyor. Veli-öğretmen-öğrenci iletişiminin büyük önem taşıdığı bu düzlükte bir sonraki aşamaya gelindi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Lise tercihleri nasıl yapılır? İşte, yanıtı…