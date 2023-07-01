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Haberler Fotohaber LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:39 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 11:20

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek soruları araştırılıyor. Liselere giriş kapsamında yapılan sınavın sonuçları 23 Haziran tarihinde açıklanmıştı. LGS tercih robotu ile e-Okul üzerinden yapılacak olan lise tercih dönemi için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Millî Eğitim Bakanlığı LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 2023 "meb.gov.tr" üzerinden öğrencilerin erişimine açtı. 2023-2024 eğitim-öğretim hayatlarına lise sıralarında devam edecek öğrenciler aldıkları merkezi puanlara göre iyi bir okulda öğrenim görmek istiyor. Veli-öğretmen-öğrenci iletişiminin büyük önem taşıdığı bu düzlükte bir sonraki aşamaya gelindi. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Lise tercihleri nasıl yapılır? İşte, yanıtı…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS tercihleri için heyecanlı bekleyişte sona gelindi. Eğitim-öğretim hayatlarına lisede devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri lise tercih işlemlerini e-Okul üzerinden yapacak. MEB, LGS tercih kılavuzu yayımlandı ve böylece LGS tercihleri ne zaman, kaç gün, nasıl yapılır soruları yanıt buldu. Merkezi sınav sistemi sonrası puanlarını öğrenen adaylar, böylece aldıkları puana göre yerleşimlerini yapacaklar. İşte, LGS tercih ne zaman sorusunun yanıtı…

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ
LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz belli olmadı. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl açıklanan 2022 lise taban puanlarına göre tercih yapacak.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli oluyor.

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

2023 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarih verdi. 2023 LGS tercih başvuruları 3-19 Temmuz tarihleri arasında, yani bayramdan sonra yapılacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran tarihinde yayımlandı:

Adaylar kılavuzda tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğreniyor:

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN 2023|| LGS tercih kılavuzu ile lise tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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