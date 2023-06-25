LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında başlıyor?

LGS tercihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması bekleniyor. 4 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları, 23 Haziran'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla puanlarını öğrenen öğrenciler, LGS tercihleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Lise tercihleri LGS tercih kılavuzu 2023 bilgilerine göre yapılacak olup işlemler e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Meslek, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu seçenekleri başta olmak üzere lise tercihleri kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimlere göre yapılacak. Peki; MEB takvimi ile 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS tercih tarihleri ve kılavuzu için gözler MEB'te!