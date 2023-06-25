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Haberler Fotohaber LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında başlıyor?
Giriş Tarihi: 25.06.2023 01:02 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023 01:02

LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında başlıyor?

LGS tercihleri için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması bekleniyor. 4 Haziran'da düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları, 23 Haziran'da açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla puanlarını öğrenen öğrenciler, LGS tercihleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Lise tercihleri LGS tercih kılavuzu 2023 bilgilerine göre yapılacak olup işlemler e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Meslek, Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu seçenekleri başta olmak üzere lise tercihleri kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimlere göre yapılacak. Peki; MEB takvimi ile 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? LGS tercih tarihleri ve kılavuzu için gözler MEB'te!

LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercihi için kaç gün kaldı?

LGS tercihleri ne zaman sorusu yanıt aramaya devam ediyor. MEB takviminde 26 Haziran'da açıklanacağı belirtilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları erken ilan edildi. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Lise tercihleri LGS tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra yapılmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında göre tercih yapma ekranı Temmuz ayında erişime açılacak. Peki, 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? MEB ile LGS tercih kılavuzu ve robotu 2023 ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…

LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercihi için kaç gün kaldı?

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvime göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ise 23 Haziran 2023 tarihinde adayların erişimine açıldı.

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LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercihi için kaç gün kaldı?

LGS 2023 SINAV SONUCU SORGULAMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen sınava ilişkin sonuçlar www.meb.gov.tr/sinavlar/sonuc/sorgu sistemi üzerinden sorgulanıyor.

LGS SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercihi için kaç gün kaldı?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lise sınavı LGS tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde alınacak. Tercih kılavuzunun 26 Haziran tarihinde adaylar ile paylaşılması bekleniyor.

LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, lise tercihi için kaç gün kaldı?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

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