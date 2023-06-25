LGS tercih kılavuzu için gözler MEB’te! 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı, ayın kaçında başlıyor?

LGS tercihleri ne zaman sorusu yanıt aramaya devam ediyor. MEB takviminde 26 Haziran'da açıklanacağı belirtilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları erken ilan edildi. Şimdi ise sırada tercih süreci var. Lise tercihleri LGS tercih kılavuzu yayımlandıktan sonra yapılmaya başlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında göre tercih yapma ekranı Temmuz ayında erişime açılacak. Peki, 2023 LGS tercihleri ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı? MEB ile LGS tercih kılavuzu ve robotu 2023 ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler…