LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
09:24
Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geçtiğimiz gün geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2,53 milyar TL oldu. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Limak Çimento BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, LMKDC BIST işlem tarihi ve tüm detaylar.