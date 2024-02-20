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Haberler Fotohaber LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 09:24

LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geçtiğimiz gün geldi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz büyüklüğü 2,53 milyar TL oldu. Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa'da işlem görmeye başlayacak. Şimdi yatırımcıların odağında Limak Çimento BİST işlem tarihi yer alıyor. Peki; Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, LMKDC BIST işlem tarihi ve tüm detaylar.

LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı alan şirket, 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında talep toplamıştı. Halka arzda paylar, 16,20 TL sabit fiyattan satışa sunulmuş olup bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacağı açıklanmıştı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Limak Çimento BİST işlem tarihi yatırımcıların gündemindeki yerini aldı. Peki, Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi? İşte, LMKDC borsa işlem tarihi ve merak edilen tüm detaylar…

LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONA ERDİ!

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. halka arzına onay verdi.

Yayınlanan takvime göre, Limak Çimento halka arzı için talep toplama işlemleri, Şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında tamamlandı.

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LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Limak Çimento halka arz sonuçları açıklandı.

14-16 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle halka arz edilen Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arz büyüklüğü 2,53 milyar TL oldu.

LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Halk Yatırım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda 16,20 TL birim fiyatla 155,93 milyon TL nominal değerli payın satışı gerçekleştirildi.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,02 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 10 katı oranında talep geldi.

Halka arzda yüzde 5'in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.

LİMAK ÇİMENTO BİST İŞLEM TARİHİ: LMKDC halka arz sonuçları belli oldu! Limak Çimento borsada ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle, 14, 15 ve 16 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka arzda birim fiyat 16,20 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 155.930.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş, buna göre halka arz büyüklüğü 2.526.066.000 TL olmuştur. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,02 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yaklaşık 10,00 katı oranında talep gelmiştir.''

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