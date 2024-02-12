LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)

- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)

- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)

- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)

- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)

- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)

- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)

- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)