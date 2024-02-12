LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:43
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Limak Doğu Anadolu Çimento şirketinin halka arazı onaylandı. Şirketin halka açıklık oranı %30,21 olarak belirlendi. Limak Doğu Anadolu Çimento halka arzında 1 TL norminal değerli paylar 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Yatırımcılar için yeni bir fırsat olan Limak Doğu Anadolu Çimento şirketi eşit dağıtım ve LMKDC kodu ile halka arz oluyor. Peki, Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar