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Haberler Fotohaber LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:43

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Limak Doğu Anadolu Çimento şirketinin halka arazı onaylandı. Şirketin halka açıklık oranı %30,21 olarak belirlendi. Limak Doğu Anadolu Çimento halka arzında 1 TL norminal değerli paylar 16,20 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Yatırımcılar için yeni bir fırsat olan Limak Doğu Anadolu Çimento şirketi eşit dağıtım ve LMKDC kodu ile halka arz oluyor. Peki, Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Limak Doğu Anadolu Çimento'nun halka arzına onay çıktı. Halka arz takviminde yerini alan şirketin büyüklüğü, fiyat aralığı, dağıtım yöntemi gibi bilgileri araştırılıyor. İşte, Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz bilgileri…

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, 14-15-16 Şubat tarihlerinde 16,20 TL fiyat ile halka arz oluyor. Talep toplama işlemleri ardından Yıldız Pazar'da LMKDC kodu ile işlem görecek.

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LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİYOR?

- 2.1 Milyon katılım - 52 Lot (842 TL)
- 2.5 Milyon katılım - 44 Lot (712 TL)
- 2.9 Milyon katılım - 38 Lot (615 TL)
- 3.3 Milyon katılım - 33 Lot (534 TL)
- 3.7 Milyon katılım - 30 Lot (486 TL)
- 4.1 Milyon katılım - 27 Lot (437 TL)
- 4.5 Milyon katılım - 24 Lot (388 TL)
- 4.9 Milyon katılım - 22 Lot (356 TL)

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ şirketinin halka arzı ise katılım endeksine uygun olarak ve bireysele eşit dağıtım ile gerçekleşecek.

LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ OLUYOR! Limak Doğu Anadolu Çimento halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

  • A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
  • Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  • Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.
  • Akbank T.A.Ş.
  • Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
  • Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  • Anadolu Bank A.Ş.
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