Giriş Tarihi: 13.12.2023 22:07
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
22:08
MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef''de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
MasterChef 13 Aralık sonuçları merak ediliyor. 2. dokunulmazlık heyecanının yaşanacağı günde yeni eleme adayı kim olacak merak ediliyor. Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar İsviçre mutfağından yemekler hazırlayacak. Yarışmacılara bugünkü bölümde ünlü şef Soner Kesgin eşlik edecek. Peki, MasterChef''de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef 13 Aralık özeti...