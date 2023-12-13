MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef’’de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Masterchef'de bugün bir adet takım oyunu oynanacak ve bu oyunda başarılı olan yarışmacılar eleme potasından kurtulurken, başarılı olamayanlar ise eleme potası için bireysel olarak yarışacak. Mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken, kırmızı takım 1 kişi eksik yarışacak. Peki, MasterChef'de bugün hangi takım kazandı? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, eleme aday kim oldu? İşte, MasterChef 13 Aralık sonuçlarına göre günün kazanan takımı!