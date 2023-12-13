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Haberler Fotohaber MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef''de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.12.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 22:08

MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef''de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MasterChef 13 Aralık sonuçları merak ediliyor. 2. dokunulmazlık heyecanının yaşanacağı günde yeni eleme adayı kim olacak merak ediliyor. Bu akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar İsviçre mutfağından yemekler hazırlayacak. Yarışmacılara bugünkü bölümde ünlü şef Soner Kesgin eşlik edecek. Peki, MasterChef''de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef 13 Aralık özeti...

MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef’’de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Masterchef'de bugün bir adet takım oyunu oynanacak ve bu oyunda başarılı olan yarışmacılar eleme potasından kurtulurken, başarılı olamayanlar ise eleme potası için bireysel olarak yarışacak. Mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken, kırmızı takım 1 kişi eksik yarışacak. Peki, MasterChef'de bugün hangi takım kazandı? MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı, eleme aday kim oldu? İşte, MasterChef 13 Aralık sonuçlarına göre günün kazanan takımı!

MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef’’de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

13 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Jüri üyeleri yarışmacılardan, İsviçre mutfağına özgü yemekler yapmalarını istedi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi bu akşamın sonunda belli olacak.

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MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef’’de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Akşamın konuğu ise ünlü şef Soner Kesgin oldu.

Haftaya avantajlı başlayan Mavi takım 5 kişiyle, 4 kişilik kırmızı takıma karşı rekabet edecek

MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef’’de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Takım oyununu kazanan ekibin yarışmacıları kendini garantiye alırken kaybeden takım dokunulmazlık için kendi aralarında rekabet edecek. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı ise dokunulmazlığını sahibi olacak.

MASTERCHEF 13 Aralık || Heyecan dorukta! MasterChef’’de bugün dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

Takım oyununu kaybeden ekip kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişecek. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı ikinci bireysel dokunulmazlığın sahibi olacak.

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