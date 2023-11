SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:00

TV8'in sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam oynanan iki aşamalı eleme oyunu sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 12 Kasım Pazar akşamı 147. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde 7 eleme adayı potadan çıkabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. En iyi tabakları hazırlayan isimler elenmekten kurtulurken son ikiye kalan isimden biri hayallerine veda etti. Peki, TV8 ile 12 Kasım 2023 MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte, son dakika Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı…