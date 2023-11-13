SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

Masterchef kim elendi son dakika yanıt buldu. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programının 12 Kasım 2023 Pazar akşamı yayınlanan 147. Bölümünde eleme mücadelesi yaşandı. Potada yer alan 7 isim Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin istedikleri yemeği en iyi yapan olmak için kıyasıya mücadele etti. Jürinin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağa imza atan isim yarışmaya veda etti. Peki, 12 Kasım 2023 Masterchef All Star kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte Masterchef'te elenen isim ve detaylar.