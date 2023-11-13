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Haberler Fotohaber SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 10:00

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star kim gitti, hangi yarışmacı veda etti?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam oynanan iki aşamalı eleme oyunu sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 12 Kasım Pazar akşamı 147. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde 7 eleme adayı potadan çıkabilmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. En iyi tabakları hazırlayan isimler elenmekten kurtulurken son ikiye kalan isimden biri hayallerine veda etti. Peki, TV8 ile 12 Kasım 2023 MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte, son dakika Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı…

Masterchef kim elendi? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim elendi son dakika yanıt buldu. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programının 12 Kasım 2023 Pazar akşamı yayınlanan 147. Bölümünde eleme mücadelesi yaşandı. Potada yer alan 7 isim Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin istedikleri yemeği en iyi yapan olmak için kıyasıya mücadele etti. Jürinin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağa imza atan isim yarışmaya veda etti. Peki, 12 Kasım 2023 Masterchef All Star kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte Masterchef'te elenen isim ve detaylar.

Masterchef kim elendi? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef All Star, 12 Kasım 2023 Pazar günü 147. bölümüyle ekranlara geldi.

Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin üstlendiği MasterChef All Star'ın son bölümünde eleme oyunu oynandı.

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Masterchef kim elendi? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef'te 7 isim eleme potasında mücadele etti. Eleme oyununda Ayaz, Dilara, Alican, Cemre, Batuhan, Tahsin ve Tanya potadan kurtulmak için kozlarını paylaştı.

Elenen isim iki turda belirlendi. Yarışmacılar ilk turda Cunda kalamarı ve rezene ile tabaklar hazırladılar. En iyi 3 tabağı yapan isim eleme potasından kurtuldu.

Masterchef kim elendi? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER KURTULDU?

Kritik oyunun ilk etabında en başarılı tabakları hazırlayan Ayaz, Batuhan ve Tahsin eleme potasından çıkmayı başardı.

Cemre, Dilara, Tanya, Alican ise potadan kurtulamayarak 2. etap oyununda karşı karşıya geldi. 4 isim Somer Şef'in tabağı olan ''Shodai Patates Köpüklü Udon Noodle'' yaptı.

Masterchef kim elendi? TV8 ile 12 Kasım 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Masterchef'te 2. turda son ikiye ise Tanya ve Dilara kaldı. 2 isimden biri yarışmaya veda etti.

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