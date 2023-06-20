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Haberler Fotohaber MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…
Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:17 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 10:17

MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…

Son yirmi yılın tek seferde yapılan en yüksek öğretmen atamasına ek öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 8 Mayıs'ta gerçekleşen öğretmen ataması ile atanamayan öğretmenler "Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman olacak?" araştırıyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından öğretmen atamasında son durum merak ediliyor. 2023 KPSS sınavına kısa bir süre kala son durum sorgulanıyor. Peki, ek atama ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte, branş ve kontenjan dağılımı!

MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…

45 bin öğretmen ataması geçtiğimiz ay yapılmıştı. Kontenjana giremeyen binlerce adat ek öğretmen ataması olacak mı merak ediyor. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı cephesinden gelen açıklalar anbean takip edilirken Başkan Erdoğan'dan konuya dair son dakika açıklaması geldi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası ek atama ne zaman yapılacak, tarihi ne zaman sorgulanıyor. İşte, ek öğretmen ataması takvimi…

MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMADA BULUNDU!

Bu yıl yapılan atamalarda uzun süredir bekleyen binlerce öğretmen adayı eğitim kurumlarına yerleştirildi. Ancak öğretmen ataması yapılamayan ve beklenti içinde olanlar son gelişmeleri yakından takip ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan öğretmen ataması için açıklamada bulundu.

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MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…

EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ek Öğretmen Ataması ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin öğretmen eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002'de 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında paylaşacağız."

MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…

2023 MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN EK ATAMA OLUR MU 2023?

Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen atamalarına ilişkin yaptığı açıklamada 'ek atama olur mu?' sorusunun cevabını vermişti. Öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak yeni müjdelerin verilebileceğini dile getiren Bakan Özer, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…

"Her yıl atama oluyor. Yani inşallah öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yeni atamalarla müjdeler veririz."

Ek öğretmen atöması ile ilgili güncel haberler geldiğinde haberimize ekleyeceğiz. Bu haberimizi takip edebilir ek öğretmen ataması 2023 hakkındaki son gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

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