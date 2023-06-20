Giriş Tarihi: 20.06.2023 10:17
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
10:17
MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…
Son yirmi yılın tek seferde yapılan en yüksek öğretmen atamasına ek öğretmen ataması yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. 8 Mayıs'ta gerçekleşen öğretmen ataması ile atanamayan öğretmenler "Ek öğretmen ataması olacak mı, ne zaman olacak?" araştırıyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarının ardından öğretmen atamasında son durum merak ediliyor. 2023 KPSS sınavına kısa bir süre kala son durum sorgulanıyor. Peki, ek atama ne zaman yapılacak, tarih belli oldu mu? İşte, branş ve kontenjan dağılımı!