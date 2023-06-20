MEB 45 bin öğretmen alımının ardından ek atama yapacak mı? Ek öğretmen ataması ne zaman olacak? İşte, branş ve kontenjan dağılımı…

EK ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ek Öğretmen Ataması ile ilgili şu açıklamada bulundu;

"Geçen ay yaptığımız toplam 45 bin öğretmen eğitim ordumuzu daha da güçlendirdik. 2002'de 500 bin öğretmen varken bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda atamaları sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projelerimizi yakında paylaşacağız."