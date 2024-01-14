MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği ön başvuru ve tercih başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvurular başladı. 13-17 Ocak tarihlerinde devam edecek.