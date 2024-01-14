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Haberler Fotohaber MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?
Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:07 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 17:07

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?

Binlerce öğretmenin beklediği mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Mazeretlerini belirterek tayin hakkı kazanmak isteyen öğretmenler başvurularını yapmak için hazırlandılar. Yarıyıl tatiliyle ilk dönem sonlanacak. İlk dönem bitmeden eş durumundan tayinini almak isteyen öğretmenler internet üzerinden başvuruda bulanabilecekler. Peki, 2024 mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman, nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar…

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?

Öğretmen eş durumu tayin başvuruları başladı. Binlerce öğretmenin beklediği haber 2023-2024 yılının ilk dönemi bitmeden geldi. Ara dönemde tayinleri gerçekleşecek öğretmenler yeni dönemde görevlerine başlayacaklar. İşte 2024 öğretmen eş durumu tayini detayları

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazereti ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği ön başvuru ve tercih başvuru tarihleri geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Başvurular başladı. 13-17 Ocak tarihlerinde devam edecek.

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MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih başvuruları ise 13-17 Ocak 2024 tarihleri arasında "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacak ve belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecektir. Başvuru formu eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak ve bir örneği öğretmene verilecektir.

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?

YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, atamalar 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yapılacak.

MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?
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