Giriş Tarihi: 14.01.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
17:07
MEB Öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme: 2024 Öğretmen eş durumu tayini ne zaman ,nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitecek?
Binlerce öğretmenin beklediği mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları başladı. Mazeretlerini belirterek tayin hakkı kazanmak isteyen öğretmenler başvurularını yapmak için hazırlandılar. Yarıyıl tatiliyle ilk dönem sonlanacak. İlk dönem bitmeden eş durumundan tayinini almak isteyen öğretmenler internet üzerinden başvuruda bulanabilecekler. Peki, 2024 mazerete bağlı yer değiştirme ne zaman, nasıl yapılır, başvurular ne zaman sona erecek? İşte ayrıntılar…