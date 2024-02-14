Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024
13:31
MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları
Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ortak sınavlar öğrencilerin gündemine yerleşti. İlk ve orta düzey eğitim kademelerinde gerçekleştirilecek sınavın soru ve konu dağılımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde yapılacak sınavlar, il alan zümrelerince hazırlanarak uygulanacak. Peki MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları