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Haberler Fotohaber MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları
Giriş Tarihi: 14.02.2024 13:31 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 13:31

MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

Okullarda ikinci dönemin başlamasıyla birlikte ortak sınavlar öğrencilerin gündemine yerleşti. İlk ve orta düzey eğitim kademelerinde gerçekleştirilecek sınavın soru ve konu dağılımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. Bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde yapılacak sınavlar, il alan zümrelerince hazırlanarak uygulanacak. Peki MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı konu dağılımı nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları

MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul ve liselerde 2. dönem uygulanacak ortak sınavlar için geri sayım başladı. 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar uygulanacak. İşte ortak sınav örnek konu ve soru dağılımı

MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

MEB 2. DÖNEM ORTAK YAZILI ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOSU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Millî Eğitim Bakanlığınca 9 Eylül 2023'te yayımlanarak yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, il sınıf/alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda, ikinci dönem başında il sınıf/alan zümreleri tarafından Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temek eğitim ve orta öğretimdeki farklı branş ve düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlandı.

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MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

ÖRNEK KONU VE SORU DAĞILIM TABLOLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN 2024?

Okullarda 2. dönem 1. ortak sınavların takvimi henüz belli olmadı. 2. dönem ortak yazılı tarihleri belli olduğunda yer vereceğiz

MEB ORTAK SINAV KONULARI BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

ORTAK SINAV NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla bu yıl ilk kez ortaokul 6. sınıfların "Türkçe" ve "matematik" dersleri ile lise 9. sınıfların "Türk dili ve edebiyatı" ve "matematik" derslerinin ikinci yazılı sınavlarını "ülke genelinde ortak sınav" olarak düzenleme kararı aldı.

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