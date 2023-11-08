MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavları okullarda uygulandı.30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında tamamlanan 1. Dönem ortak sınavlarına katılım sağlayan lise ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler ortak sınav sonuç tarihini merak ediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilip 40 dakika süre verilmişti. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, 2023 MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ortak sınav sonuçları e-Okul'dan mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar...