MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez ortaokul ve lise düzeyinde ortak sınavlar düzenlendi. Sınavların 10 Kasım itibariyle tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Test usulü gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının ne zaman ve nasıl ilan edileceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2023 MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...