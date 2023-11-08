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Haberler Fotohaber MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 08.11.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023 11:48

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınavları okullarda uygulandı.30 Ekim-10 Kasım tarihleri arasında tamamlanan 1. Dönem ortak sınavlarına katılım sağlayan lise ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler ortak sınav sonuç tarihini merak ediyor. Bu yıl ilk kez düzenlenen sınavlarda öğrencilere 20 soru yöneltilip 40 dakika süre verilmişti. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Peki, 2023 MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, ortak sınav sonuçları e-Okul'dan mı, nereden öğrenilir? İşte detaylar...

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bu yıl ilk kez ortaokul ve lise düzeyinde ortak sınavlar düzenlendi. Sınavların 10 Kasım itibariyle tamamlanmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Test usulü gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının ne zaman ve nasıl ilan edileceği öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Peki, 2023 MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ortak sınav sonucu sorgulama ekranı...

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" başlatıldı.

Bu yıl ilk kez uygulanan 1.dönem ortak sınavları 10 Kasım'da tamamlandı. Sınav sürecinin sona ermesinin ardından sonuç araştırmaları hız kazandı.

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MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortak sınav sonuç tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak Kasım ara tatilinden önce ilan edilmesi öngörülüyor. Ortak sınav sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları odmplatform.meb.gov.tr web sitesi üzerinden açıklanacaktır. Okullar, kurumsal giriş yaparak sonuçlarına ulaşabileceklerdir.

ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı TIKLA-ÖĞREN! Ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İTİRAZ SÜRECİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER

a) Öğrenci velisi, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 3 (üç) iş günü içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile sınav sonucuna itiraz başvurusunda bulunabilir.

b) Okul müdürlüğü, dilekçeleri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Şubesine aynı gün içinde DYS üzerinden iletir.

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