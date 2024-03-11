Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:34
MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları
Okullarda mart ayına gelinmesiyle birlikte ortak sınav konuları ve soru dağılımları öğrencilerin gündemine yerleşti. Sınava girecek öğrenciler "MEB ortak sınavları ne zaman?" araştırması yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci ortak sınavlarına yönelik konu soru dağılımları tablosu yayımlandı. Bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde yapılacak sınavlar, il alan zümrelerince hazırlanarak uygulanacak. Peki MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı tarihi konu dağılımı… İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları