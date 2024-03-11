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Haberler Fotohaber MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları
Giriş Tarihi: 11.03.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 16:34

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

Okullarda mart ayına gelinmesiyle birlikte ortak sınav konuları ve soru dağılımları öğrencilerin gündemine yerleşti. Sınava girecek öğrenciler "MEB ortak sınavları ne zaman?" araştırması yapmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci ortak sınavlarına yönelik konu soru dağılımları tablosu yayımlandı. Bu yıl ilk kez ülke genelinde ortaokul ve liselerde gerçekleştirilen ortak sınav uygulaması il, ilçe ve okul genelinde yapılacak sınavlar, il alan zümrelerince hazırlanarak uygulanacak. Peki MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2.dönem ortak yazılı sınavı tarihi konu dağılımı… İşte, MEB 2. dönem ortak yazılı örnek konu ve soru dağılımları

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılında 2. dönem 1. yazılı sınavlarını düzenliyor. Sınavlar; tam gün, sabahçı ve öğlenci gruplar olmak üzere yapılacak. Ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıfların ortak sınav takvimi öğrencilerin gündeminde. İşte, ortak sınav tarihleri...

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Tam gün eğitim veren okullar ve sabahçı gruplar için ortak yazılı sınavlar;

6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak ve 16 soru sorulacak, 40 dakika süre verilecek.

6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında uygulanacak. Sınavda 10 soru olacak ve 40 dakika süre verilecek.

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MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

9. sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak. Sınavda 7 soru sorulacak.

9. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü 09:40 - 10:20 arasında gerçekleşecek. Sınavda 8 soru sorulacak.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

Öğlenci gruplarda ortak yazılı sınavlar;

6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında olacak ve 16 soru sorulacak, 40 dakika süre verilecek.

6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında uygulanacak. Sınavda 10 soru olacak ve 40 dakika süre verilecek.

9. sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi sınavı 26 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında olacak. Sınavda 7 soru sorulacak.

9. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü 14:00 - 14:40 arasında gerçekleşecek. Sınavda 8 soru sorulacak.

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

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