MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! MEB 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem ortak yazılı sınavı örnek konu ve soruları

Milli Eğitim Bakanlığı 2024 yılında 2. dönem 1. yazılı sınavlarını düzenliyor. Sınavlar; tam gün, sabahçı ve öğlenci gruplar olmak üzere yapılacak. Ortaokul 6. sınıf ve lise 9. sınıfların ortak sınav takvimi öğrencilerin gündeminde. İşte, ortak sınav tarihleri...