MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar da geçen yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Şu an uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli olan adaylarımızın sayısı 91 bin 601. Öğretmenlerimizin 10 bin 60'ı yüksek lisans yaptıkları için sınavdan muaf sayılacak. Başöğretmenliğe başvuru potansiyeli olanların sayısıysa 6 bin 986. Burada da 11 tane doktorasını yapan öğretmenimiz olduğu için sınavdan muaf olacaklar. Dolayısıyla yaklaşık 100 bin öğretmenimiz tekrar bu süreçlere tabii olacaklar.