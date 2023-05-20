MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

Uzman öğretmenlik başvuru şartları ve kriterleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı programda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için açıklamalarda bulunurken, öğretmenler "Uzman öğretmenlik başvuru kılavuzu ve sınav tarihi" hakkında araştırmalarda bulunuyor. Mayıs ayının son günü başlayacak olan başvurular, haziranda sona erecek. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler, sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar