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Haberler Fotohaber MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri
Giriş Tarihi: 20.05.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 10:27

MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

Uzman öğretmenlik başvuru şartları ve kriterleri yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı programda Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için açıklamalarda bulunurken, öğretmenler "Uzman öğretmenlik başvuru kılavuzu ve sınav tarihi" hakkında araştırmalarda bulunuyor. Mayıs ayının son günü başlayacak olan başvurular, haziranda sona erecek. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ne zaman, hangi tarihler arasında? Uzman öğretmenlik başvuru şartları neler, sınav ne zaman yapılacak? İşte detaylar

MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

Uzman ve baş öğretmenlik başvuruları iki hafta sonra başlıyor. MEBBİS üzerinden alınması beklenen uzman öğretmenlik başvuru şartları ve kriterleri ile kimlerin başvurabileceği gündem konusu haline geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, uzman öğretmenlik başvuru ne zaman, başvuru şartları neler? İşte detaylar

MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için sürecin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı.

Uzman öğretmenlik başvuruları 30 Mayıs ile 9 Haziran arasında alınacak sınav, 19 Kasım'da uygulanacak.

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MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

UZMAN VE BAŞÖĞRETMEN YAZILI SINAVI NE ZAMAN?

Bakan Özer, "18 Mayıs'ta süreç başlıyor. 30 Mayıs ile 9 Haziran tarihleri arasında başvurular alınacak. 17 Temmuz ve 8 Eylül arasında eğitimler başlayacak.

Uzman öğretmenlikte bilindiği üzere en az 180 saatlik, başöğretmenlikte 240 saatlik eğitim olacak. Sınav 19 Kasım'da sınav yapılacak.

MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

Uzman öğretmenlik başvuru kılavuzu için tıklayınız

MEB Uzman öğretmenlik başvuru ekranı ve başvuru tarihleri: 2023 Uzman öğretmenlik başvuru şartları, kılavuzu ve kriterleri

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar da geçen yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklanacak. Şu an uzman öğretmenliğe başvurma potansiyeli olan adaylarımızın sayısı 91 bin 601. Öğretmenlerimizin 10 bin 60'ı yüksek lisans yaptıkları için sınavdan muaf sayılacak. Başöğretmenliğe başvuru potansiyeli olanların sayısıysa 6 bin 986. Burada da 11 tane doktorasını yapan öğretmenimiz olduğu için sınavdan muaf olacaklar. Dolayısıyla yaklaşık 100 bin öğretmenimiz tekrar bu süreçlere tabii olacaklar.

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