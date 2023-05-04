MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

Memur zammı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı sorusuna yanıt verdi. Emekli ve memur Temmuzda 6 aylık TÜİK enflasyon rakamları, toplu iş sözleşme ve refah payı ile birlikte zam alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yapılacak ve en doğru zam oranı bulunmaya çalışılacak. Bu noktada "memura zam ne kadar 2023, seçim öncesi memura ek zam verilecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak, enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar