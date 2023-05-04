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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2023 16:47 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 16:47

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

Memur zammı son dakika haberleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı sorusuna yanıt verdi. Emekli ve memur Temmuzda 6 aylık TÜİK enflasyon rakamları, toplu iş sözleşme ve refah payı ile birlikte zam alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar yapılacak ve en doğru zam oranı bulunmaya çalışılacak. Bu noktada "memura zam ne kadar 2023, seçim öncesi memura ek zam verilecek mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 memur zammı ne kadar olacak, enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte detaylar

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

Memur maaşı zammı 2023 hakkında araştırmalar vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Memura refah payı hakkında müjdeli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Giresun mitinginden gelirken; vatandaşlar memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? sorularına yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: REFAH PAYI GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da valilik yanında düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenirken, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini yeniledi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağını ifade ederken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile yeni ücretlerin belirleneceğini müjdeledi.

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

İLK ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

Yaşanan artışların ardından emekliye ilk ödemeler yapıldı.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

MEMURA ZAM VAR MI, MAAŞLARDA YÜKSELME OLACAK MI?

Yapılan açıklamada yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtildi. Memur maaşlarında bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.

Dolayısıyla memur maaşlarına ek zam yapılmayacak.

Memur maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşecek.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan refah payı açıklaması! Memur zammı ne kadar olacak, ek zam var mı?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Memurlara en son ocak ayında zam yapıldı. Ocak ayında yapılan zam sonrasında en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL oldu.

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