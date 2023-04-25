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Haberler Fotohaber Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:41 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:41

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı enflasyon rakamları ile belli oluyor. Başkan Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunun açıklanması memur zammı 2023 temmuz son dakika araştırmalarını başlattı. Bakan Bilgin'in liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Temmuz zammı yanı sıra ek zam için de araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Memurlar, memura ara zam var mı, ne zaman gelecek, en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri…

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memura zam araştırmaları başladı. 6 aylık enflasyon oranı ile belirlenecek temmuz zammı için masada ilk tahminler yerini alıyor. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip edilmeye devam ediyor. 6 aylık veride ilk 3 ay belli oldu. Emekli ve memurun alacağı zam oranı ilk tahminlerini alıyor. Memur zammı 2023 temmuz son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Emeklinin ek zam alması sonrası memura ara zam var mı, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, son durum…

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLDU!

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşı rakamını yükselttiklerini duyurmuştu.

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Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in alternatifli çalışması sonrası emekliye zam düzenlemesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılma kararı alındığını açıkladı.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgli olarak şunları kaydetti:

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı.

Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz.

Milletimize, tüm emeklilerimize hayırlı ve uğurlu olsun."

Böylece en düşük emekli aylığı yüzde 36'nın üzerinde artışla 7500 TL oldu.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

İLK ZAMLI MAAŞLAR ÖDENDİ!

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılması ile geçici işçilerin sürekli işçi kadrosuna alınmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda ödenen 1100'er lira 2000 liraya çıkarıldı.

Yaşanan artışların ardından emekliye ilk ödemeler yapıldı.

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMURA ZAM VAR MI, MAAŞLARDA YÜKSELME OLACAK MI?

Yapılan açıklamada yalnızca en düşük emekli maaşlarına zam yapıldığı belirtildi. Memur maaşlarında bir değişiklik yapılacağına dair açıklama gelmedi.

Dolayısıyla memur maaşlarına ek zam yapılmayacak.

Memur maaşı zammı her yıl olduğu gibi Temmuz ayında gerçekleşecek.

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