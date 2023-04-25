Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri: Memura ara zam var mı, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur ve emekli zammı enflasyon rakamları ile belli oluyor. Başkan Erdoğan tarafından en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olduğunun açıklanması memur zammı 2023 temmuz son dakika araştırmalarını başlattı. Bakan Bilgin'in liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başladı. Temmuz zammı yanı sıra ek zam için de araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Memurlar, memura ara zam var mı, ne zaman gelecek, en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri…