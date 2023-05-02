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Haberler Fotohaber Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 11:48

Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

Memurları yakından ilgilendirecek son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Büyükşehirdeki memurların şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Metropollerde kira fiyatlarının artması ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi memurların başka şehirlere göç etmesine neden oluyorken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çalışan memurların yüzünü güldürecek gelişmeler yaşandı. Metropollerde çalışanlara büyükşehir tazminatı ödeneceği ve kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Büyükşehirlerde görev yapan öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanlarının şartları iyileştirilecek. Peki, memurlara kira yardımı verilecek mi, ne zaman başlayacak? Memurlara ne kadar kira desteği yatacak?

Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

Artan maliyetler ve kiralar yüzünden büyükşehirlerden küçük şehirlere tayin istemek zorunda kalan memurları sevindirici haber geldi. Büyükşehirdeki memurların şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Metropollerde yaşayan memurlara büyükşehir tazminatı ve kira yardımı yapılacak. Büyükşehirlerde görev yapan öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanlarının şartları iyileştirilecek. Peki, memurlara kira yardımı verilecek mi, ne zaman başlayacak? Memurlara ne kadar kira desteği yatacak?

Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

MEMURA KİRA VE LOJMAN DESTEĞİ! MEMURA YAŞADIĞI ŞEHRE GÖRE DESTEK

Büyükşehirlerde yaşayan devlet memurlarının durumunun düzeltilmesi için düğmeye basıldı.Memurlara büyükşehir tazminatı, kira yardımı ya da lojman gibi destekler sağlanması planlanıyor.

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Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti seçim beyannamesinde "İstanbul başta olmak üzere bölgesel geçim endekslerini dikkate alınarak kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapacağız" vaadi yer aldı.

Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

KİRA YARDIMI YAPILACAK

Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde, Ege, Akdeniz kıyılarındaki illerde görev yapmak istemiyor. Öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarının ilk tercihi Anadolu şehirleri haline geldi.

1990'lı yıllarda terörün yoğun olduğu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan memura ek ödemeler yapılıyordu.Memurun rahat nefes alması için seçimden hemen sonra metropollerde yaşayan memura dönük benzer ödemeler metropollerde çalışacaklar için de getirilecek.Memura büyükşehir tazminatı ödenecek. Ayrıca kira yardımları yapılacak.Öğretmen, polis gibi meslek grupları için lojman olanağı tanınması da çalışmalar arasında yer alıyor.

Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

DENGESİZLİK BİTECEK

AK Parti kurmayları, "Büyükşehirlerde kiralar başta olmak üzere maliyetler yükseldi. Örneğin 15 bin lira maaşla küçük bir ilde geçinebilirken, tayini çıkıyor İstanbul'a.Gitmeme gibi bir lüksü yok. Böyle olunca da yaşam şartları ile maliyetler arasında dengesizlik ortaya çıkıyor. Seçim sonrası bu dengesizlik ortadan kaldırılacak" dedi.

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