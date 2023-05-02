Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

KİRA YARDIMI YAPILACAK

Büyükşehirlerde son dönemde özellikle kiralarda önemli bir artış oldu. Bu nedenle kamu çalışanlarının büyük çoğunluğu başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde, Ege, Akdeniz kıyılarındaki illerde görev yapmak istemiyor. Öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu çalışanlarının ilk tercihi Anadolu şehirleri haline geldi.

1990'lı yıllarda terörün yoğun olduğu dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görev yapan memura ek ödemeler yapılıyordu.Memurun rahat nefes alması için seçimden hemen sonra metropollerde yaşayan memura dönük benzer ödemeler metropollerde çalışacaklar için de getirilecek.Memura büyükşehir tazminatı ödenecek. Ayrıca kira yardımları yapılacak.Öğretmen, polis gibi meslek grupları için lojman olanağı tanınması da çalışmalar arasında yer alıyor.