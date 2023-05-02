Memurlara kira yardımı verilecek mi 2023, ne kadar kira desteği yatacak? Büyükşehir tazminatıyla metropollerde çalışan memurla ne kadar kira yardımı yapılacak?

Memurları yakından ilgilendirecek son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Büyükşehirdeki memurların şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atılmaya başlandı. Metropollerde kira fiyatlarının artması ve yaşam maliyetlerinin yükselmesi memurların başka şehirlere göç etmesine neden oluyorken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çalışan memurların yüzünü güldürecek gelişmeler yaşandı. Metropollerde çalışanlara büyükşehir tazminatı ödeneceği ve kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Büyükşehirlerde görev yapan öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanlarının şartları iyileştirilecek. Peki, memurlara kira yardımı verilecek mi, ne zaman başlayacak? Memurlara ne kadar kira desteği yatacak?