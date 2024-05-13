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Haberler Fotohaber Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Bakan Şimşek duyurdu: Memur çalışma saatleri düşecek mi, uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 13.05.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 11:45

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Bakan Şimşek duyurdu: Memur çalışma saatleri düşecek mi, uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak?

Memur çalışma saatleri son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketini kamuoyu ile paylaştı. Tedbirlerin tüm kamu kurumlarını kapsayacağını belirten Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz.'' dedi. Bu açıklama sonrası kamuda çalışan kişiler ''Memur mesai saatleri değişecek mi, günde kaç saat mesai olacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Memurlara uzaktan ve esnek çalışma modelleri merak ediliyor. Peki, Memur çalışma saatleri düşecek mi, memurlar evden mi çalışacak? İşte kamu çalışma saatleri son durum ve detaylar…

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Bakan Şimşek duyurdu: Memur çalışma saatleri düşecek mi, uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak?

Memur mesai saatleri değişecek mi, memur çalışma saatleri düşüyor mu soruları gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketi ile ilgili detayları açıkladı. Bakan Şimşek, kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirileceğinin de altını çizdi. Bu noktada binlerce kamu çalışanı ''Memur çalışma saatleri düşecek mi, evden çalışma gelecek mi?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte, memur çalışma saatleri modelleri düzenlemesi hakkında son gelişmeler…

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Bakan Şimşek duyurdu: Memur çalışma saatleri düşecek mi, uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak?

KAMUDA TASARRUF HAREKETİ BAŞLADI! BAKAN ŞİMŞEK 8 MADDELİK PLANI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

Kamu harcamalarında verimliliğin esas alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, tasarruf paketin tek başına değil bütüncül bir çerçevede olduğunu ifade etti.

Deprem harcamalarından en ufak bir fedakarlık yapmadan kamu dengesinin sağlanacağını söyleyen Yılmaz, tasarruf paketinin enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını bildirdi.

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Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Bakan Şimşek duyurdu: Memur çalışma saatleri düşecek mi, uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak?

8 BAŞLIKTA KAMUDA TASARRUF PAKETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde alınacak önlemleri tek tek açıkladı. En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yakında ilave tedbirlerin de açıklanacağını belirtti.

Tedbirlerin tüm kamuyu kapsayacağını söyleyen Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Deprem yaralarını sardığımız dönemde harcamaları disiplin altına alıyoruz. Tabi ki bugüne kadar tasarruf yapılmadı değil. Geçen sene aldığımız tedbirlerle 9-10'lara çıkacak açığı yüzde 5 gibi daha makul düzeye çekebildik. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman mali disiplinin AK Parti'nin önemli özelliği olduğu ortaya çıkacaktır.

Bu açıklayacağımız ilk paket değil son paket de olmayacak. Bugünkü tedbir setini geçmişteki uygulamalardan farklı kılan 3 husus var. Birincisi OVP'nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak tasarrufun amaçlıyoruz. İkinci olarak da bu paketle birlikte çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlara ve yaptırım modelini hayata geçiriyoruz. Son olarak da tedbirler bütün kamuyu kapsayacak şekilde uygulanacaktır. Merkezi idareler, mahali idareler, KİT, döner sermayeler, fonlar, bütün kamu tedbir paketinin kapsamındadır.

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Bakan Şimşek duyurdu: Memur çalışma saatleri düşecek mi, uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak?

TAŞITLAR, BİNALAR, KAMU İSTİHDAMI...

Kalıcı fiyat istikrarı için önemli bir destek mekanizması olarak görüyoruz. Burada doğal afetlere kaynak ayırmak, bugün yaralarını sarmaya çalıştığımız deprem felaketi için değil gelecekte olabilecek doğal felaketler için mali alanımızın olması lazım. Düşük risk primi üzerinden ülkemizin uluslararası finans piyasalarından uzun vadeli makul maliyetlerle borçlanmanın önünü açmak için mali disiplin önemlidir.

Tedbirlerimizi 3 temel ekseni var. Bir tanesi kamuda tasarruf, diğeri bütçe harcamalarında disiplin, diğeri kamu yatırımlarında verimliliktir.

Kamu tasarruflarında 8 öncelikli alana yoğunlaşıyoruz. Taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmadaki etkinlik, yurt dışı geçici görevler gibi başlıklar altında yoğunlaşma var.

"KİRALAMAYI 3 YIL SÜRE İLE DURDURUYORUZ"

İlk başlık kamuda taşıtlar konusudur. Kamu filo yönetim sistemi ile kamuda taşıt sayısını belirledik, etkinliği artırıyoruz. Bu sistem taşıt edinim, kullanım, tasfiye süreçlerini bütüncül yönetmeyi sağlayacak. Taşıtlarla ilgili harcamaları takip edebileceğiz. Taşıtların yaşı, yıllık kilometresini izleyeceğiz.

Ambulans, savunma güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı, kiralamayı 3 yıl süre ile durduruyoruz. Mevcut kiralama süreçleri izin almadan yenilenmeyecek. Vakıflardan, diğer alanlardan bütçe dışı kaynaklardan taşıt kuralını izne tabi tutuyoruz. Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Dördüncü olarak ihtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Özelleştirme idaresini görevlendireceğiz.

"PERSONEL SERVİSLERİ KALKACAK"

İhtiyaç fazlası olan ekonomik ömrünü tamamlamış olan taşıtları tasfiye edeceğiz. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servis hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz.

"LOJMAN KİRALARI GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

İkinci ana başlığımız kamu binaları. Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süre ile durduruyoruz. Kamu binalarına kişi başı metrekare standardı getirildi. Bunun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız.

Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz. Mevcut kiralamaları peyderpey sonlandıracağız.

Doğal afet hariç yeni lojman alımı, yapımını, kiralamasını süresiz olarak kaldırıyoruz.

Deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl durduruyoruz. Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları da peyderpey sonlandıracağız.

Yeni bina kiralanmasına izin vermeyeceğiz, mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı, yapımı ve kiralanmasını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiralarını ve sosyal tesis ücretlerini rayiç bedelleri dikkate alarak gözden geçireceğiz.

Memurlara uzaktan ve esnek çalışma geliyor! Bakan Şimşek duyurdu: Memur çalışma saatleri düşecek mi, uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak?

3 YIL BOYUNCA EMEKLİ OLANLAR KADAR YENİ PERSONEL ALINACAK

3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Açıktan atama izinleri bütçe kanununda net olarak belirlenecek. Destek personel sayısını zaman içinde azaltmayı hedefliyoruz. Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz. Kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getiriyoruz.

Yapılacak düzenleme ile yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getireceğiz. Münferit olarak devletin bazı özel kuruluşlarındaki payına binaen alınan ücretlerin sınır aşan kısmı bütçeye gelir olarak kaydedeceğiz. Bütün bu hususlar yasal düzenleme gerektiriyor. Biz bu çerçevede adımlar atmayı planlıyoruz.

DEFTERDARLIKLAR VE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARI BİRLEŞECEK

Kamuda yeni kurumlar kurulmasının önüne geçecek, idareler arası dağılımı gözden geçirerek mükerrer yapıları önleyeceğiz. Birçok ilimizde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın defterdarlıkları, vergi dairesi başkanlıkları var. Etkinlik için bu ikisini birleştireceğiz. Milletimize daha iyi hizmet sunacağız.

Bir diğer alanımız hizmet içi eğitim, yurt dışı görevlendirme giderleri. Hizmet içi eğitimler kamu tesislerinde yapılacak, otellerde değil sadece kamu tesislerinde yapılacak. Yurt dışı geçici görevlendirmeleri sınırlandırıyoruz. Harcamalar başlangıç ödeneğini aşmayacak. Bu kaleme başka ödeneklerden aktarım yapılamayacak. Bütün düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

'KAMUDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ'

Enerji ve atık yönetimi bir diğer başlığımız. Önemli bir alan, enerjide dışa bağımlılığımızın ne kadar yüksek olduğu hepimizin malumu. Kamuda enerji verimliliğini daha da artıracağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarından atacağımız ilave adımlarlar tasarrufa gitmeyi ümit ediyoruz.

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