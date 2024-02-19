Mesai saatleri son dakika 2024: Esnek çalışma düzenlemesi! Çalışma saatleri kısalıyor mu, düşecek mi, son durum ne?

Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
09:03
Mesai saatleri son dakika haberleri ile takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanunu değişikliği için düğmeye basıldı. Çalışma saatinden ücrete; tatilden esnek çalışmaya birçok konuda yeni bir bakış getirecek yeni düzenleme kapsamında çalışma saatleri düşecek mi, değişecek mi soruları tazeliğini koruyor. Kamu ve özel sektör için ayrı ayrı sorgulanan çalışmada heyecan dorukta. Peki; 2024 mesai saatleri kısalıyor mu, kanun teklifi Meclis'e geldi mi? İşte, ayrıntılar…