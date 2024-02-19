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Giriş Tarihi: 19.02.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 09:03

Mesai saatleri son dakika 2024: Esnek çalışma düzenlemesi! Çalışma saatleri kısalıyor mu, düşecek mi, son durum ne?

Mesai saatleri son dakika haberleri ile takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanunu değişikliği için düğmeye basıldı. Çalışma saatinden ücrete; tatilden esnek çalışmaya birçok konuda yeni bir bakış getirecek yeni düzenleme kapsamında çalışma saatleri düşecek mi, değişecek mi soruları tazeliğini koruyor. Kamu ve özel sektör için ayrı ayrı sorgulanan çalışmada heyecan dorukta. Peki; 2024 mesai saatleri kısalıyor mu, kanun teklifi Meclis'e geldi mi? İşte, ayrıntılar…

Mesai saatleri son dakika 2024: Esnek çalışma düzenlemesi! Çalışma saatleri kısalıyor mu, düşecek mi, son durum ne?

Çalışma saatleri kısalıyor mu merakla bekleniyor. Haftalık çalışma üzerine yapılması beklenen düzenleme ile farklı meslek grupları düşünülecek. Öte yandan yıllık izin ve ücret de kanunla birlikte değerlendirilenler arasında yer alacak. Mesai saatleri son dakika gelişmeleri milyonların gündeminden düşmüyor. Konuyla ilgili gözler Bakan Vedat Işıkhan'a çevrildi. Peki; 2024 çalışma saatleri düşecek mi, değişiyor mu, kaç saat olacak? İşte, düzenlemede son durum!

Mesai saatleri son dakika 2024: Esnek çalışma düzenlemesi! Çalışma saatleri kısalıyor mu, düşecek mi, son durum ne?

ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA 2024: DÜĞMEYE BASILDI!

Çalışanların merkezde olacağı iş kanunu ile esnek çalışma düzenlemesi için düğmeye basıldı. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından sinyalleri verilen çalışmada detaylar takip ediliyor.

Çalışmayla birlikte çalışma saatlerinin 45 saatten 40'a indirilmesi gündemde.

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Mesai saatleri son dakika 2024: Esnek çalışma düzenlemesi! Çalışma saatleri kısalıyor mu, düşecek mi, son durum ne?

MESAİ SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, KISALIYOR MU?

Dağınık mevzuatın toplanması ve düzenlemesine yönelik çalışma ile çalışanların güçlendirilmesi hedeflenecek. Basın ve denizcilikte 48 saate varan çalışmanın yanı sıra diğer meslek gruplarında 45 saatlik çalışma düzeni değişiyor.

Tüm meslek gruplarının 35-40 saat çalışmasına yönelik hazırlanacak kanun teklifi bekleniyor.

Mesai saatleri son dakika 2024: Esnek çalışma düzenlemesi! Çalışma saatleri kısalıyor mu, düşecek mi, son durum ne?

İŞ KANUNU DÜZENLEMESİ İLE NELER HEDEFLENİYOR?

  • Standart ve mevcut haklar korunacak.
  • Çalışma saatleri düzenlenecek.
  • Yıllık izin ve ücretlere değinilecek.
  • Eskiye göre düzenlenen şartların yeni çağa ayak uydurması sağlanacak.
  • Yeni haklar belirlenecek.
  • Dağınık mevzuat ortadan kaldırılacak.

Mesai saatleri son dakika 2024: Esnek çalışma düzenlemesi! Çalışma saatleri kısalıyor mu, düşecek mi, son durum ne?

BAKAN IŞIKHAN'DAN ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİNE DAİR AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konu ile ilgili olarak şunları kaydetti:

''İş kanunuyla ilgili güzel, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu da tekerrür eden, işlemeyen bazı yasalar var. Bir tane 19 kanunla ilgili işlemeyen maddeler var. Çok eskiden geçerli olan maddeler söz konusu. Bunların azaltılmaları yönünde. Ama temel haklar bunlar. Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK'in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti."

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