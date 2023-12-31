Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:26
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
19:26
Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar 31 Aralık çekilişi ile gündemde. Bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dahil olduğu 2 milyar 355 milyon 650 bin liralık ikramiyeler dağıtılacak. Çeşitli kategorilerde çekiliş gerçekleşecek. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı bu noktada ziyaret ediliyor. 4.000.000 TL çıkan biletler MPİ resmi internet sayfası ile gündemde. Peki, Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?