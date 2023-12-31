Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

Milli Piyango 4 Milyon TL çekiliş sonuçları bekleniyor. Kazandıran numaralar önce 800 TL - 40.000.000 TL arasındaki ikramiyeler için belli olacak. 2-13 kategori çekilişleri saat 18.30 itibarıyla başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar şans oyunu severler tarafından MP TV canlı yayın ile takip edilmeye başladı. 2024 yılbaşı çekilişi sonuçları SABAH üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, cevabı!