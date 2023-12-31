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Haberler Fotohaber Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama
Giriş Tarihi: 31.12.2023 19:26 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 19:26

Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar 31 Aralık çekilişi ile gündemde. Bilet sahipleri ekran başında yerini aldı. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin dahil olduğu 2 milyar 355 milyon 650 bin liralık ikramiyeler dağıtılacak. Çeşitli kategorilerde çekiliş gerçekleşecek. 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama ekranı bu noktada ziyaret ediliyor. 4.000.000 TL çıkan biletler MPİ resmi internet sayfası ile gündemde. Peki, Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı mı, saat kaçta belli olacak?

Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

Milli Piyango 4 Milyon TL çekiliş sonuçları bekleniyor. Kazandıran numaralar önce 800 TL - 40.000.000 TL arasındaki ikramiyeler için belli olacak. 2-13 kategori çekilişleri saat 18.30 itibarıyla başlayacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar şans oyunu severler tarafından MP TV canlı yayın ile takip edilmeye başladı. 2024 yılbaşı çekilişi sonuçları SABAH üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar açıklandı mı, sorgulama nasıl yapılır? İşte, cevabı!

Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BAŞLADI!

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi saat 18.30 itibarıyla başladı. Sonuçlara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

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Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

- 2-13 kategori çekilişleri saat 18:30-22:00 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 40.000.000 TL – 800 TL kazanan numaralar belli olacak.

- 1-14 kategori çekilişleri saat 23:15-23:30 aralığında gerçekleştirilecek. Bu çekilişte 400.000.000 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar ve amorti rakamları belli olacak.

Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?

Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 31 Aralık yılbaşı çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı SABAH'ta yer alacak.

Milli Piyango 4 Milyon TL kazandıran numaralar belli oldu mu? 2024 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 milyon TL kazandıran sayılar sorgulama

MİLLİ PİYANGO 4 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR 2024

Milli Piyango 4 milyon TL kazandıran sayılar saat 18:30-22:00 arasında yapılacak çekilişle belli olacak. Çekiliş sonuçlandıkça haberimizdeki yerini alacak.

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