Giriş Tarihi: 09.02.2024 06:00
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
06:00
Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 9 Şubat Cuma Milli Piyango sonuçları sorgulama sayfası
Milli Piyango sonuçları 9 Şubat 2024 Cuma çekilişi ardından erişime açılacak. Ayda iki kez düzenlenen şans oyunu, Şubat ayında ilk kez gerçekleşecek. Kazandıran rakamlar çekiliş vaktinde MP TV canlı yayın ekranına yansıtılacak. Büyük ikramiyeyi kazanma hayali kuran şans oyunu severler MPİ bilet sorgulama ekranı ile bilet kontrollerini gerçekleştirebilecek. Peki, 9 Şubat 2024 Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, sonuç sorgulama MPİ ekranı...