Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 22:25

Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için sayılı saatler kala ikramiye tutarları; tam, yarım ve çeyrek biletin vereceği tutarlar gündeme geldi. Milli Piyango büyük ikramiye rakamıyla dikkat çekiyor. Çekiliş öncesinde biletlerini alan şans oyunu severler çekiliş akşamı canlı yayına kilitlenecek. Peki, 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL, çeyrek bilet, tam ve yarım bilet kaç TL veriyor? İşte, yılbaşı ikramiyesi!

Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?

Milli Piyango büyük ikramiye duyuruldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından açıklanan detayların ardından 31 Aralık çekilişi bekleniyor. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyen bilet sahipleri çekiliş akşamında ekran başında olacak. Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi tam, yarım, çeyrek bilet için ayrı ayrı araştırılıyor. Peki, 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı 2024 çekilişi için geri sayım başladı. 31 Aralık Pazar günü 18:30'da başlayacak çekilişin gece yarısı 00.00'a kadar devam etmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?

Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 31 Aralık yılbaşı çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı SABAH'ta yer alacak.

Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NE KADAR?

Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Milli Piyangoda büyük ikramiye tutarı paylaşıldı. Bu sene yeni yıla girerken yapılacak çekilişte büyük ikramiyenin tam 400 milyon TL olacağı duyuruldu.

Toplamda ise 2 milyar 355 milyon 650 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ ÇEYREK – TAM – YARIM

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL olarak duyuruldu. İkramiye tam bilet sahibi birine çıkması halinde bir kişi 400 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.

SON DAKİKA