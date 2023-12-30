Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYELERİ ÇEYREK – TAM – YARIM

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye 400 milyon TL olarak duyuruldu. İkramiye tam bilet sahibi birine çıkması halinde bir kişi 400 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak.