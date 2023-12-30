Giriş Tarihi: 30.12.2023 22:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
22:25
Milli Piyango büyük ikramiye 2024 belli oldu! Milli Piyango 2024 yıllbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç TL olacak?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için sayılı saatler kala ikramiye tutarları; tam, yarım ve çeyrek biletin vereceği tutarlar gündeme geldi. Milli Piyango büyük ikramiye rakamıyla dikkat çekiyor. Çekiliş öncesinde biletlerini alan şans oyunu severler çekiliş akşamı canlı yayına kilitlenecek. Peki, 2024 Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL, çeyrek bilet, tam ve yarım bilet kaç TL veriyor? İşte, yılbaşı ikramiyesi!