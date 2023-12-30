Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle ekranı! MP TV canlı izle ekranı ile tarihi çekilişi canlı takip et

Giriş Tarihi: 30.12.2023 14:58
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
14:59
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi canlı izle ekranı: Bu sene de Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 31 Aralık saat 18.00'da başlayacak. Büyük ikramiye hayali ile biletlerini alan vatandaşlar kazandıran numaralara 'MP TV Milli Piyango sonuçları canlı izle ekranı' üzerinden ulaşabilecek. Milli Piyango çekilişinin 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi canlı izle ekranı'na her sene olduğu gibi bu yıl da sabah.com.tr'den ulaşabileceksiniz. İşte MP TV canlı izle ekranı ile tarihi çekilişin canlı yayını