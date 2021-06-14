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Haberler FotoHaber Milyonlar "Okullar ne zaman kapanacak, 2021 yaz tatili ile karneler ne zaman verilecek?" sorusuna yanıt arıyor! Okullar ne zaman kapanacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 10:49

Milyonlar "Okullar ne zaman kapanacak, ile karneler ne zaman verilecek?" sorusuna yanıt arıyor! Okullar ne zaman kapanacak?

Salgın tedbirleri kapsamında çok uzun bir süre uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci haziran ayıyla beraber okullarına kavuşurken öte yandan "Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek?" soruları yaz tatili için kısa bir süre kala öğrenci ve velilerin gündemine geldi. Geçtiğimiz aylarda Bakanı konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve karnelerin verileceği tarihi duyurmuştu. Hal böyleyken 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği bu tarih merak ediliyor. Buna göre; Okullar ne zaman kapanıyor, karneler ne zaman verilecek? İşte için verilen o tarih ve okullarla ilgili Bakan Selçuk'un son açıklamaları…

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak?

Son dönemde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu yer alıyor. Bir süre önce konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakanı bu kapsamda detayları açıklamıştı. Temmuz ayını işaret eden Bakan Selçuk açıklaması ile beraber okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman veriliyor? Sorularına ait net yanıtı duyurdu. Hal böyleyken milyonlarca öğrenci Haziran ayıyla beraber için adeta geri sayıma başladı. Peki, Bu sene okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman veriliyor? İşte tüm detaylar…

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

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Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak?

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak?

Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.

Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı.

Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan 2021 yaz tatili açıklaması! Okullar ne zaman kapanacak?

'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar. Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

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