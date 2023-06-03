Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:34
Güncelleme Tarihi: 03.06.2023
10:34
MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?
Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekili Seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi, 28 Mayıs'ta ise ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitmişti. Seçimlerinin tamamlanmasının akabinde Türkiye Cumhuriyeti 13. Dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken seçimlerin ardından gözler Başkan Erdoğan'ın yeni kabine açıklamasına çevrildi. Bu noktada yeni MİT müsteşarının kim olacağı merak konusu. 2 Haziran Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama dönemi başlarken gözler yeni MİT müsteşarına çevrildi. Peki, 2023 Yeni MİT müsteşarı kim oldu, nereli ve kaç yaşında? İşte, merak edilenler…