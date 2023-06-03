MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?

28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü 'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrolarımızı yenileyeceğiz açıklaması sonrası yeni MİT müsteşarının kim olacağı merak konusu olmayı başardı. Peki, 2023 Yeni MİT müsteşarı kim oldu, nereli ve kaç yaşında? İşte, merak edilenler…