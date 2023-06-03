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Haberler Fotohaber MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 10:34

MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Milletvekili Seçimleri ve Cumhurbaşkanı seçimi, 28 Mayıs'ta ise ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitmişti. Seçimlerinin tamamlanmasının akabinde Türkiye Cumhuriyeti 13. Dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken seçimlerin ardından gözler Başkan Erdoğan'ın yeni kabine açıklamasına çevrildi. Bu noktada yeni MİT müsteşarının kim olacağı merak konusu. 2 Haziran Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama dönemi başlarken gözler yeni MİT müsteşarına çevrildi. Peki, 2023 Yeni MİT müsteşarı kim oldu, nereli ve kaç yaşında? İşte, merak edilenler…

MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?

28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından TBMM İçtüzüğü 'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrolarımızı yenileyeceğiz açıklaması sonrası yeni MİT müsteşarının kim olacağı merak konusu olmayı başardı. Peki, 2023 Yeni MİT müsteşarı kim oldu, nereli ve kaç yaşında? İşte, merak edilenler…

MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?

YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü'ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplandı.

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MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?

YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulundu. Bunun akabinde Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin açıklanması bekleniyor.

MİT Müsteşarı kim olacak? 2023 Yeni MİT Bakanı kim oldu, nereli, kaç yaşında, ne zaman açıklanacak?

YENİ MİT BAKANI KİM OLDU?

Yeni MİT Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni MİT Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor. Açıklamaları ve yeni gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

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