Giriş Tarihi: 03.05.2023 12:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 12:49

MSÜ taban puanları 2023: Milli Savunma Üniversitesi Kara, Hava, Deniz Harp Okulu (Kadın-Erkek) MSÜ taban puanları

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen askeri öğrenci adayları için MSÜ tercihleri son dakika başladı. Bu gelişme sonrası öğrenciler, Aday Belirleme Sınavı'nda aldıkları puana göre tercih listelerini hazırlamaya başladı. Bu aşamada Kara, Hava, Deniz Harp Okullarının puanı önem arz edecek. Dolayısıyla 2023 MSÜ taban puanları tablosu için araştırmalar hız kazandı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi 2023 Kara, Hava, Deniz Harp Okulu kadın ve erkek MSÜ taban puanları açıklandı mı? İşte KHO, HHO ve DHO MSÜ taban puanları hesaplama ekranı ve tüm detaylar…