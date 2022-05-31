Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:58

"2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı" duyurusu için gözler ÖSYM'de! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce aday haftanın ilk günüyle MSÜ tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 13 Mayıs 2022 tarihinde sona eren tercihlerin ardından adaylar yerleştikleri okulu merak ediyor. Bu noktada ise "2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Tercihlerde olumlu sonuç olan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü gibi aşamalardan geçmeye hak kazanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar...