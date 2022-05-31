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Haberler Fotohaber "2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı" duyurusu için gözler ÖSYM'de! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 09:58

"2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı" duyurusu için gözler ÖSYM'de! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen binlerce aday haftanın ilk günüyle MSÜ tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. 13 Mayıs 2022 tarihinde sona eren tercihlerin ardından adaylar yerleştikleri okulu merak ediyor. Bu noktada ise "2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Tercihlerde olumlu sonuç olan adaylar fiziki yeterlilik, evrak kontrolü gibi aşamalardan geçmeye hak kazanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile sonuç sorgulama ekranı ve merak edilen tüm detaylar...

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere 18 Nisan- 13 Mayıs tarihleri aralığında alınan tercihlerin sonuç tarihi ile ilgili ÖSYM tarafınca 17 Haziran tarihi işaret edilmişti. Şimdilerde adaylar "2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçların açıklanmasıyla beraber ise MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine açılmış olacak.

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.

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2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı duyurusu için gözler ÖSYM’de! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır

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