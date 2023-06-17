Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:56 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 09:56

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 2023 sorgulanıyor. 2 ve 4 yıllık Kara, Hava, Deniz ve diğer askeri okullar için tercihte bulunan adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ile sonuçları öğrenmek istiyor. personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak olan tercih sonuçlarında öğrenciler yine aynı site üzerinden Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapmıştı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih…

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 3 Mayıs tarihi itibarıyla başlamış 29 Mayıs'ta sona ermişti. Tercih döneminin üzerinden on beş gün geçmesinin ardından adaylar MSÜ Tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediyor. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları ile tercihte bulunan adayların gözü kulağı personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak olan tercih sonuçlarında. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.

Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulayabilecek.

SON DAKİKA