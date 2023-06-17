MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 17.06.2023 09:56
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
09:56
MSÜ tercih sonuçları 2023 sorgulanıyor. 2 ve 4 yıllık Kara, Hava, Deniz ve diğer askeri okullar için tercihte bulunan adaylar MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı ile sonuçları öğrenmek istiyor. personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak olan tercih sonuçlarında öğrenciler yine aynı site üzerinden Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için tercih yapmıştı. Peki, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, o tarih…