MSÜ TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA || 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara, Deniz, Hava Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri 3 Mayıs tarihi itibarıyla başlamış 29 Mayıs'ta sona ermişti. Tercih döneminin üzerinden on beş gün geçmesinin ardından adaylar MSÜ Tercih sonuçları 2023 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ediyor. 2 ve 4 yıllık Kara, Deniz, Hava ve diğer askeri okulları ile tercihte bulunan adayların gözü kulağı personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak olan tercih sonuçlarında. Peki, Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…