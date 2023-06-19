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Haberler Fotohaber MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 07:28

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları merak ediliyor. Eğitim-öğretim hayatlarına askeri okullarda devam etmek isteyen binlerce 2 Nisan'da kişi yurt genelinde yapılan sınava girmişti. Sınavın ardından 3 Mayıs ile 25 Mayıs arasında tercihte bulunan adayların gözü kulağı MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranında. 2 ve 4 yıllık Kara, Hava, Deniz ve diğer askeri okullar için tercihte bulunulmuştu. Sonuçların www.msb.gov.tr üzerinden açıklanacağı bilinirken son durum merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 3-25 Mayıs arasında tercih işlemini tamamlamış binlerce askeri öğrenci adayı tarafından anbean takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2 ve 4 yıllık Hava, Kara, Deniz ve diğer askeri okullarına yerleşmek için tercihte bulunan adaylar son dakika MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı araştırıyor. Sonuçların www.msb.gov.tr üzerinden açıklanacağı bilinirken heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.

Buna göre 2023 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayının ortasında açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
MSÜ tercih sonuçları personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacak. Adaylar tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ile birlikte sorgulayabilecek.

MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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