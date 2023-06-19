Giriş Tarihi: 19.06.2023 07:28
Güncelleme Tarihi: 19.06.2023
07:28
MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
MSÜ tercih sonuçları merak ediliyor. Eğitim-öğretim hayatlarına askeri okullarda devam etmek isteyen binlerce 2 Nisan'da kişi yurt genelinde yapılan sınava girmişti. Sınavın ardından 3 Mayıs ile 25 Mayıs arasında tercihte bulunan adayların gözü kulağı MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranında. 2 ve 4 yıllık Kara, Hava, Deniz ve diğer askeri okullar için tercihte bulunulmuştu. Sonuçların www.msb.gov.tr üzerinden açıklanacağı bilinirken son durum merak ediliyor. Peki, Milli Savunma Üniversitesi MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…