MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023|| MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları 3-25 Mayıs arasında tercih işlemini tamamlamış binlerce askeri öğrenci adayı tarafından anbean takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi'nin 2 ve 4 yıllık Hava, Kara, Deniz ve diğer askeri okullarına yerleşmek için tercihte bulunan adaylar son dakika MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı araştırıyor. Sonuçların www.msb.gov.tr üzerinden açıklanacağı bilinirken heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, yanıtı…