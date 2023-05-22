Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi
Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:12 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 13:12

MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi

Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 600 binden fazla adayın katılımı ile 2 Nisan Pazar günü yapılmış, sınav sonuçları da 27 Nisan'da açıklanmıştı. Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen askeri öğrenciler 3 Mayıs itibariyle tercih yapmaya başlamışlardı. Tercihlerde son günlere yaklaşılırken binlerce öğrenci "MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte, MSÜ tercihleri son gün tarihi…

MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi

MSÜ tercihleri 3 Mayıs itibariyle başlamıştı. Öğrenciler Aday Belirleme Sınavı'nda aldıkları puana göre tercih listesi hazırlarken MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek merak ediliyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları'nın puanlarına göre tercihlerde son güne gelindi. Peki, MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? İşte, MSÜ tercihleri takvimi…

MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi

2023 MSÜ TERCİHLERİ İÇİN SON ÜÇ GÜN!

2023 Milli Savunma Üniversitesi tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresi üzerinden açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 02 Nisan 2023 tarihinde icra edilen 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) katılan ve 2023-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir.

Buna göre adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 03-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir. (25 Mayıs günü saat 23:59'a kadar). Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİH BAŞVURU EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi

2023 MSÜ TABAN PUANLARI KAÇ?

Milli Savunma Üniversitesi 2023 MSÜ taban puanları listesi henüz açıklanmadı. Yerleştirme işlemleri sona erdikten sonra Kara, Deniz, Hava Harp Okulu Ve Meslek Yüksekokulu taban puanları belli olacak.

Adaylar geçtiğimiz yılın (2022) MSÜ puanlarına göre inceleme yapabilirler. İşte, 2022 MSÜ taban puanları;

MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi

2022 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813

KHO, DHO, SG Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385

KHO Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375

KHO Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi

2022 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

HHO Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667

KHO, DHO, SG Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110

KHO Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266

KMYO, HMYO, DMYO, SG MYO Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

SON DAKİKA