MSÜ tercihleri 3 Mayıs itibariyle başlamıştı. Öğrenciler Aday Belirleme Sınavı'nda aldıkları puana göre tercih listesi hazırlarken MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek merak ediliyor. Kara, Hava, Deniz Harp Okulları'nın puanlarına göre tercihlerde son güne gelindi. Peki, MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? İşte, MSÜ tercihleri takvimi…