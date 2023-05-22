Giriş Tarihi: 22.05.2023 13:12
Güncelleme Tarihi: 22.05.2023
13:12
MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? MSÜ tercihlerinde sona gelindi! Kara, Hava, Harp Okulları tercihi
Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı 600 binden fazla adayın katılımı ile 2 Nisan Pazar günü yapılmış, sınav sonuçları da 27 Nisan'da açıklanmıştı. Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen askeri öğrenciler 3 Mayıs itibariyle tercih yapmaya başlamışlardı. Tercihlerde son günlere yaklaşılırken binlerce öğrenci "MSÜ tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte, MSÜ tercihleri son gün tarihi…