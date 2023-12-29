Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:35
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!
Son dakika Muğla'dan son dakika deprem haberi geldi. Son zamanlarda özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi illerimizde 4 ve üzeri depremler meydana geliyordu. Bu deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Muğla deprem haberi ayrıntıları!