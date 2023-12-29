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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:35 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:35

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!

Son dakika Muğla'dan son dakika deprem haberi geldi. Son zamanlarda özellikle Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi illerimizde 4 ve üzeri depremler meydana geliyordu. Bu deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Muğla deprem haberi ayrıntıları!

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!

Son dakika Muğla deprem haberi ile sarsıldı. Marmaris ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, 28 Aralık Muğla depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!

SON DAKİKA MUĞLA DEPREM

Muğla'nın 13 ilçesinden biri olan Marmaris'de saat 13.40 sularında bir deprem meydana geldi.

Afad tarafından 57.39 km derinliğinde olduğu paylaşılan depremin ayrıntılar şu şekilde;

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!

#DEPREM

Büyüklük:4.0 (Ml)

Yer:Akdeniz - [43.28 km] Marmaris (Muğla)

Tarih:2023-12-28

Saat:13:40:34 TSİ

Enlem:36.32333 N

Boylam:28.40444 E

Derinlik:57.39 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA HABERİ || Şimdi Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerelerde hissedildi? Afad duyurdu!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

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