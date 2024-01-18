Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:50
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
06:50
MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?
Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde 4 ve üzeri sarsıntılar yaşanıyordu. Bu sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların merak ettiği deprem haberini Kandilli duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?