MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA

Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı bir mahalle olan Otmanlar'da sabah sularında bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremi Kandilli anlık olarak duyururken, depremin ayrıntıları Kandili verilerine göre şu şekilde;