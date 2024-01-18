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Haberler Fotohaber MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 06:50 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 06:50

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?

Son dakika Muğla'da bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda özellikle deprem bölgesi olan Hatay, Kahramanmaraş gibi illerimizde 4 ve üzeri sarsıntılar yaşanıyordu. Bu sarsıntılara bir yenisi daha eklendi. Bölgede yaşayan vatandaşların merak ettiği deprem haberini Kandilli duyurdu. Peki, Muğla'da deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?

Son dakika Muğla deprem haberi ile güne uyandı. Köyceğiz ilçesinde gerçekleşen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları araştırıyor. Peki, Muğla depremi kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi, kaç şiddetinde oldu? İşte, ayrıntıları...

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA

Muğla ilinin Köyceğiz ilçesine bağlı bir mahalle olan Otmanlar'da sabah sularında bir deprem meydana geldi.

Yaşanan depremi Kandilli anlık olarak duyururken, depremin ayrıntıları Kandili verilerine göre şu şekilde;

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MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?

AZ ÖNCE MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

#DEPREM

OTMANLAR-KOYCEĞİZ (MUGLA)

18.01.2024

06:26:09 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 11.8 km

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi (http://www.koeri.boun.edu.tr):

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

MUĞLA DEPREM SON DAKİKA || Az önce Muğla’da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, hangi iller etkilendi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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