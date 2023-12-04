Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

BERK HAKMAN KİMDİR?

Berk Hakman, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da ikinci oğul olarak doğmuştur. Dişçi ve müzisyen olan babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarındanAtaman Hakman'dır. Abisi Can Hakman da sinema üzerine akademik master yapmaktadır. yedi yaşındayken taşındıkları Adapazarı'nda ikamet eden ailesinin kökleri Saraybosna'da. Berk Hakman, 11 yaşlarından beri gitar çalmaktadır. Lise yıllarında klavyeli çalgılar, trompet ve bas gitar çaldı.