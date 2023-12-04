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Haberler Fotohaber Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?
Giriş Tarihi: 04.12.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 04.12.2023 16:53

Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Show Tv'de bu akşam başlayacak ve her pazartesi yayımlanacak Ne Gemiler Yaktım'ın birinci bölümü bu akşam yayında. Yasemin ve Fidan'ın hayat mücadelesini anlatan dizi takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ne Gemiler Yaktım Rutkay karakteri merak uyandıran karakterlerin başında yer alıyor. Oyuncu Berk Hakman tarafından canlandırılacak Rutkay karakterinin hikâyesi en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Karakteri canlandıran Berk Hakman kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı, Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? İşte, yer aldığı projeler…

Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Ne Gemiler Yaktım Rutkay karakterini canlandıran Berk Hakman projeleriyle araştırılıyor. Show TV'nin bu akşam yayın hayatına başlayacak yeni dizisi için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi sürüyor. Dizinin oyuncu kadrosu bir hayli dikkat çekiyor. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstengil gibi isimler yer alıyor. Ne Gemiler Yaktım'ın Rutkay'ı Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜMÜYLE BU AKŞAM SHOW TV'DE!

Annelik dışında hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin(Deniz Baysal) ve Fidan'ın (Devrim Özkan) hayatta kalma mücadelesini ve karanlık geçmişleriyle mücadelesini izleyiciyi de ortak ederek bu akşam yayın hayatına başlayacak.

Dizinin başrollerinde Deniz Baysal Yurtçu ve Devrim Özkan yer alıyor. İlk bölümüyle 4 Aralık Pazartesi saat 20.00'de Show Tv'de başlayacak.

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Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

NE GEMİLER YAKTIM RUTKAY KİMDİR?

Psikiyatristler tarafından narsist olarak adlandırılan kişilik yapısındadır. Empati yeteneği gelişmemiş, vicdan azabı çekmeyen, duyguları çok kolay taklit edebilen biridir. İstediği olmadığında hızla agresifleşir. Ama bir yanıyla da çok zekidir.

Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

BERK HAKMAN KİMDİR?

Berk Hakman, 14 Ağustos 1981 tarihinde Ankara'da ikinci oğul olarak doğmuştur. Dişçi ve müzisyen olan babası, Erkin Koray'ın Yeraltı Dörtlüsü grubu elemanlarındanAtaman Hakman'dır. Abisi Can Hakman da sinema üzerine akademik master yapmaktadır. yedi yaşındayken taşındıkları Adapazarı'nda ikamet eden ailesinin kökleri Saraybosna'da. Berk Hakman, 11 yaşlarından beri gitar çalmaktadır. Lise yıllarında klavyeli çalgılar, trompet ve bas gitar çaldı.

Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

İlkokul, ortaokul ve Süper liseyi Adapazarı'nda bitirmiş. 1999 yılında 18 yaşındayken yaşadıkları depremin hemen arkasında da Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümüne okumaya Antalya'ya gitmiş, iki sene devam etmiştir. Orada turizm okurken tiyatro kulübüne girdi. Akabinde Antalya'da Tiyatro Atölyesi'ne girdi. Ve daha sonra da gittiği İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Filmleri:
2003 – Okul (sinema filmi)
2005 – Kırık Kanatlar (Tv.dizisi)
2005 – Seher Vakti (Tv.dizisi)
2006 – Janjan (sinema filmi)
2006 – Saklı Yüzler (sinema filmi)
2006 – Felek Ne Demek? (Tv.dizisi)
2006-2007 – Hatırla Sevgili (Tv.dizisi)
2009 – Çocukluk Günleri (Tv.dizisi)
2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (sinema filmi)
2009-2010 – Es-Es (Tv.dizisi)
2011 – Mazi Kalbimde Yaradır (Tv.dizisi)
2012 – Gözetleme Kulesi (seslendirme)
2012 – Tepenin Ardı (sinema filmi)
2012 – Suskunlar (Tv.dizisi)
2013 – Kaçak (Tv.dizisi)

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