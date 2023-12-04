Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? Berk Hakman kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler?

Show Tv'de bu akşam başlayacak ve her pazartesi yayımlanacak Ne Gemiler Yaktım'ın birinci bölümü bu akşam yayında. Yasemin ve Fidan'ın hayat mücadelesini anlatan dizi takipçileri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ne Gemiler Yaktım Rutkay karakteri merak uyandıran karakterlerin başında yer alıyor. Oyuncu Berk Hakman tarafından canlandırılacak Rutkay karakterinin hikâyesi en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Karakteri canlandıran Berk Hakman kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde yer aldı, Ne Gemiler Yaktım Rutkay kimdir? İşte, yer aldığı projeler…