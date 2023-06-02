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Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:11

Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri: Nothing Phone 1 kimin markası?

Yeni piyasaya sürülen Nothing Phone 1 fiyatı ile gündeme geliyor. Teknoloji meraklılarının araştırdığı Nothing Phone 1 özellikleri merak ediliyor. Şık tasarımı ile telefonun sahibi olmak isteyenlerin araştırdığı Nothing Phone 1, OnePlus kurucu ortaklarından Carl Pei tarafından kurulan Nothing şirketinin bir ürünü. Peki Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri nelerdir? Nothing Phone 1 kimin markası?

Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri: Nothing Phone 1 kimin markası?

Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri ile teknolojiyi takip edenlerin gündeminde yer alıyor. 6.55 inç 1080 x 2400p OLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit ekranı Snapdragon 778G+ 5G işlemci bilgisiyle Nothing Phone 1 Türkiye'de, siyah ve beyaz seçenekleriyle satışa sunulacak. Peki Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri nelerdir? Nothing Phone 1 kimin markası?

Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri: Nothing Phone 1 kimin markası?

NOTHING PHONE 1 KİMİN MARKASI?

Nothing Phone 1, OnePlus kurucu ortaklarından Carl Pei tarafından kurulan Nothing şirketinin bir ürünü.

NOTHING PHONE 1 TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Telefonun, Evofone'un resmi distribütörlüğü ile Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. Donanım Haber'in haberine göre; Nothing Phone 1 Türkiye'de, siyah ve beyaz seçenekleriyle 7 Haziran 2023'de satışa sunulacak. İlk haftasında Vodafone mağazalarına özel olarak kullanıcılar ile buluşacak olan telefon, ardından Evofone.com ve tüm online yetkili mağazalar üzerinden satışa sunulacak.

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Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri: Nothing Phone 1 kimin markası?

Nothing Phone 1'in Türkiye'deki fiyat listesi şöyle:

Nothing Phone (1) 8/256 GB fiyatı: 14 bin 999 TL

Nothing 45W hızlı şarj adaptör fiyatı: 599 TL

Nothing Phone (1) şeffaf kılıf fiyatı: 499TL

Nothing Ear (Stick) kulaklık fiyatı: 2 bin 999 TL

Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz

Nothing Phone 1, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 469 euroya satılıyor. Fakat donanımları arttıkça Nothing Phone 1'in fiyatı 549 euroya kadar çıkıyor.

ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.55 inç 1080 x 2400p OLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit

İşlemci: Snapdragon 778G+ 5G

RAM: 8 GB

Depolama: 256 GB

Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı

Ön Kamera: 16 MP, f/2.5

Pil: 4500 mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters kablosuz şarj hızı

İşletim sistemi: Android 13, Nothing OS 1.5.3

Diğer: 5G, ekran altı parmak izi tarayıcı, NFC, Type-C 2.0, Bluetooth 5.2

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