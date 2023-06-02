Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri: Nothing Phone 1 kimin markası?

Nothing Phone 1'in Türkiye'deki fiyat listesi şöyle:
Nothing Phone (1) 8/256 GB fiyatı: 14 bin 999 TL
Nothing 45W hızlı şarj adaptör fiyatı: 599 TL
Nothing Phone (1) şeffaf kılıf fiyatı: 499TL
Nothing Ear (Stick) kulaklık fiyatı: 2 bin 999 TL
Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz
Nothing Phone 1, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile 469 euroya satılıyor. Fakat donanımları arttıkça Nothing Phone 1'in fiyatı 549 euroya kadar çıkıyor.
ÖZELLİKLERİ
Ekran: 6.55 inç 1080 x 2400p OLED, 120Hz, HDR10+, 500 nit
İşlemci: Snapdragon 778G+ 5G
RAM: 8 GB
Depolama: 256 GB
Arka Kamera: 50 MP, f/1.9 + 50 MP, f/2.2 ultra geniş açı
Ön Kamera: 16 MP, f/2.5
Pil: 4500 mAh, 33W kablolu, 15W kablosuz, 5W ters kablosuz şarj hızı
İşletim sistemi: Android 13, Nothing OS 1.5.3
Diğer: 5G, ekran altı parmak izi tarayıcı, NFC, Type-C 2.0, Bluetooth 5.2