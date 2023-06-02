Nothing Phone 1 fiyatı ve özellikleri: Nothing Phone 1 kimin markası?

NOTHING PHONE 1 KİMİN MARKASI?

Nothing Phone 1, OnePlus kurucu ortaklarından Carl Pei tarafından kurulan Nothing şirketinin bir ürünü.

NOTHING PHONE 1 TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Telefonun, Evofone'un resmi distribütörlüğü ile Türkiye'de satışa çıkması bekleniyor. Donanım Haber'in haberine göre; Nothing Phone 1 Türkiye'de, siyah ve beyaz seçenekleriyle 7 Haziran 2023'de satışa sunulacak. İlk haftasında Vodafone mağazalarına özel olarak kullanıcılar ile buluşacak olan telefon, ardından Evofone.com ve tüm online yetkili mağazalar üzerinden satışa sunulacak.