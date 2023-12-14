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Haberler Fotohaber Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek
Giriş Tarihi: 14.12.2023 14:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 14:14

Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

Notre Dame yangını sonrası ünlü katedral, tekrardan açılmay hazırlanıyor. 15 Nisan 2019 tarihinde, saat 19.20'de Paris'in ünlü Notre Dame Katedrali'nde başlayan yangın uzun söndürülememiş, Ahşap/metal çatının çoğu ve katedralin sivri kulesi çöktü, çatının yaklaşık üçte ikisi yandı. Notre Dame Katedrali restorasyon bitiş tarihi açıklandı. Paris Olimpiyatları 2024 öncesi açılması için yoğun çaba gösterilen katedral, uluslararası gelen yardımlarla birlikte hızlıca yenilenmeye gitti. Peki, Notre Dame Katedrali ne zaman açılacak?

Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

2019 yanında yanan ve ağır hasar gören Notre Dame Katedrali ne zaman açılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Katolik Kilisesi'nin Hristiyanlığın sembolü olarak gördüğü, yaklaşık bin yıllık eser, yangından sonra restorasyona girip hummalı bir çalışmaya tutulmuştu.

Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

2019'DA YANMIŞTI

2019 yılında büyük bir tarihi eser olan ve Fransa'da bulunan Notre Dame Katedrali çıkan yangında büyük bir hasar gördü. Yangın katedralin içine kadar ilerledi ve binayı küle çevirdi.

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Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, iki yıl önce, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çöktü, bina büyük zarar gördü.

Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

Açıklamada, ancak yangının tarihi katedralin elektrik sistemindeki bir arızadan veya iyi söndürülmemiş bir sigaradan kaynaklanabileceği, soruşturmanın daha detaylı devam edeceği vurgulandı.

Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

Yangına teslim olan Notre Dame Katedrali, 850 yılı aşkın tarihiyle Hristiyanlığın bu ülkedeki sembolü olarak gösteriliyor.

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