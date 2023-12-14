Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

Notre Dame yangını sonrası ünlü katedral, tekrardan açılmay hazırlanıyor. 15 Nisan 2019 tarihinde, saat 19.20'de Paris'in ünlü Notre Dame Katedrali'nde başlayan yangın uzun söndürülememiş, Ahşap/metal çatının çoğu ve katedralin sivri kulesi çöktü, çatının yaklaşık üçte ikisi yandı. Notre Dame Katedrali restorasyon bitiş tarihi açıklandı. Paris Olimpiyatları 2024 öncesi açılması için yoğun çaba gösterilen katedral, uluslararası gelen yardımlarla birlikte hızlıca yenilenmeye gitti. Peki, Notre Dame Katedrali ne zaman açılacak?