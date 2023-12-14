Notre Dame ne zaman açılacak? Yangında ağır hasar gören Notre Dame Katedrali Paris 2024’e yetişemeyecek

Katolik Kilisesi'nin, Hristiyanlığın Fransa'daki sembolü olarak gördüğü, temeli 1163'te dönemin papası tarafından atılan ve tamamlanması 300 yıl süren Katedral'de, iki yıl önce, hala belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede alevlere teslim olan 857 yıllık Katedral'in 96 metre yüksekliğindeki kulelerinden biri ile çatısı tamamen çöktü, bina büyük zarar gördü.