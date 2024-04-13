Giriş Tarihi: 13.04.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
14:16
ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
2024 yılı ÖGG sınavı ne zaman sorusu yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi takviminden yeni bir açıklama geldi. Nisan ayında yapılacak sınav için önemli duyuru adaylar tarafından araştırılıyor. ÖGG sınav tarihi açıklaması sonrası adayların hazırlıkları sürüyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o ayrıntılar