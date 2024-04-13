Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 13.04.2024 14:16

ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

2024 yılı ÖGG sınavı ne zaman sorusu yanıt arıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi takviminden yeni bir açıklama geldi. Nisan ayında yapılacak sınav için önemli duyuru adaylar tarafından araştırılıyor. ÖGG sınav tarihi açıklaması sonrası adayların hazırlıkları sürüyor. Özel güvenlik görevlisi olmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, ÖGG sınavı ne zaman yapılacak? İşte, o ayrıntılar

ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

2024 yılı birinci Özel Güvenlik Sınavı için tarihler belli oldu. Güvenlik olmak isteyen adayların katılım sağlayacağı sınav bu ay içerisine gerçekleşecek. İşte ÖGG . Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi Sınav tarihleri

ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

107. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılının ikinci ÖGG sınav tarihi belli oldu. Özel Güvenlik 108. Temel Eğitim ve 84. Yenileme Eğitimi sınav 24 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarih ise 17 Mayıs 2024 olarak belirlendi.

ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

SINAVIN UYGULANMASI HAKKINDA

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacak. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecek.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacak. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacak. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak.

ÖGG SINAVI TARİHLERİ 2024 EGM: Özel Güvenlik 108. dönem sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak?

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

SON DAKİKA