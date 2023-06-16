Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:40
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
06:44
Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Öğrencilere vergisiz telefon araştırmaları hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı müjdesini vermişti. Üniversite öğrencilerine tek sefere mahsus vergisiz telefon alabilecek. Bu noktada binlerce öğrenci "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeden yarı fiyatına cihaz sahibi olacak. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı, şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz, ÖTV ve KDV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı.