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Haberler Fotohaber Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 06:40 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 06:44

Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz telefon araştırmaları hız kazandı. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı müjdesini vermişti. Üniversite öğrencilerine tek sefere mahsus vergisiz telefon alabilecek. Bu noktada binlerce öğrenci "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeden yarı fiyatına cihaz sahibi olacak. Peki, Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı, şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz, ÖTV ve KDV'siz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL sorusunun cevabı.

Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öğrenciler vergisiz cep telefonu satışları başladı mı merak ediyor. Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç, nasıl alınır soruları yanıt arıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşüyor. Öğrenciler tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Bu noktada "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışları ne zaman 2023?" sorgulanıyor. Bu noktada vergisiz cep telefonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı, şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz cep telefonu fiyatları ve başlayacağı tarih…

Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

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Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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