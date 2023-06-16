Öğrencilerine vergisiz ÖTV ve KDV’siz cep telefonu satışı başladı mı, ne zaman başlayacak? Vergisiz telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Öğrenciler vergisiz cep telefonu satışları başladı mı merak ediyor. Öğrencilere vergisiz telefon şartları neler, yaş sınırı kaç, nasıl alınır soruları yanıt arıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşüyor. Öğrenciler tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Bu noktada "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon satışları ne zaman 2023?" sorgulanıyor. Bu noktada vergisiz cep telefonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, öğrencilerine vergisiz cep telefonu satışı ne zaman başlıyor, başladı mı, şartları ne, yaş sınırı var mı? İşte, vergisiz cep telefonu fiyatları ve başlayacağı tarih…