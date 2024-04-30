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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:08

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

Bu sene yapılacak öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023 yılı KPSS puanlarıyla atamalarının gerçekleştirilmesini bekleyen adaylar Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin ve MEB'den gelen açıklamalarla her geçen gün şekillenen öğretmen atama takvimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla gözler gelecek duyuruya çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonucu takvimin netleşmesi bekleniyor. Yeni eğitim öğretim döneminde boş kadrolara atamasının yapılmasını bekleyen öğretmenler "öğretmen atama takvimi" sorgulamalarına başladı. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde boş kadrolara atanmak için bekleyen öğretmenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi. Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen atması yapan Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024 yeni atama takvimi personel.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. İşte 2024 öğretmen atamasına dair tüm detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Öğretmen atamalarına ilişkin bir soru üzerine, AK Parti iktidarları döneminde 799 bin 517 öğretmen ataması yapıldığını dile getiren Bakan Tekin, "1 milyon 100 bin öğretmenin yüzde 75'in üzerindeki öğretmeni biz atamışız." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kendilerinin de mümkün olan en fazla sayıda atama yapmak istediğini dile getiren Tekin, "Atama da yapacağız zaten, burada problemimiz yok. 2023 KPSS puanı ile ilgili süreci yürütüyoruz. Yani 2023 puanları heba olmayacak." ifadelerini kullandı.

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

Daha önceki açıklamasında 68 bin öğretmen açığı olduğunu söylediğini, bu açıklamasının "68 bin atama olacak" anlamını taşımadığını, ikisinin birbirinden çok farklı şeyler olduğunu vurgulayan Tekin, bu yıl öğretmen ihtiyaçlarına ilişkin çalışmaları tamamladıklarını belirtti.

Tekin, öğretmen atama sayısı ile ilgili olarak, "Önümüzdeki hafta, eğer kabine toplantısı olursa o gün açıklamış olacağız. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yaptı.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Bugün gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı sonrası öğretmen atama takvimine ilişkin tüm detayların açıklanması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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