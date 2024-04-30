Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:08
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
08:08
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2024 | Gözler Kabine’de! Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, branş ve kontenjanlar belli mi?
Bu sene yapılacak öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının heyecanlı bekleyişi sürüyor. 2023 yılı KPSS puanlarıyla atamalarının gerçekleştirilmesini bekleyen adaylar Meclis'ten gelecek açıklamaya yöneldiler. Bakan Tekin ve MEB'den gelen açıklamalarla her geçen gün şekillenen öğretmen atama takvimi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalarla gözler gelecek duyuruya çevrildi. Bugün gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı sonucu takvimin netleşmesi bekleniyor. Yeni eğitim öğretim döneminde boş kadrolara atamasının yapılmasını bekleyen öğretmenler "öğretmen atama takvimi" sorgulamalarına başladı. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar