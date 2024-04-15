Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
13:30
ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
Bu yılın öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının gözü MEB'den gelecek açıklamaya yöneldi. 2024 yılı atamaları için 2023 puanlarını kullanmayı bekleyen öğretmenler "öğretmen atama takvimi" araştırmasına başladılar. Bakan Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda gelen açıklamalarla birlikte heyecan arttı. Boş kadrolara yapılacak atama için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin en yakın tarihi işaret etmişti. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar