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Haberler Fotohaber ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:30

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Bu yılın öğretmen ataması için binlerce öğretmen adayının gözü MEB'den gelecek açıklamaya yöneldi. 2024 yılı atamaları için 2023 puanlarını kullanmayı bekleyen öğretmenler "öğretmen atama takvimi" araştırmasına başladılar. Bakan Tekin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan art arda gelen açıklamalarla birlikte heyecan arttı. Boş kadrolara yapılacak atama için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin en yakın tarihi işaret etmişti. Peki 2024 öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 öğretmen atama takvimine ilişkin detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait kadrolarda mesleğini icra etmek isteyen öğretmenler 2024 atama kararları için bekleyişe koyuldu. Geçtiğimiz mayıs ayında 45 bin öğretmen araması yapan MEB'in yeni atama takvimi detaylarıyla personel.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacak. İşte 2024 öğretmen atamasına dair tüm detaylar

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

YUSUF TEKİN'DEN ATAMAYA DAİR AÇIKLAMALAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamasının ardından öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Tekin, geçtiğimiz aylarda yeni öğretmen atamalarına ilişkin şu açıklamada bulunmuştu;

"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız. Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."

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ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Öğretmen atamalarına ilişkin tarih ve kadro branş dağılımı bilgisi henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz. Bu hafta gerçekleştirilmesi beklenen Kabine Toplantısına dair resmî açıklama gelmedi. Önümüzdeki Kabine Toplantılarında gündeme gelmesi beklenen konuların başında geliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ VE KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNDE SON DURUM || 2024 yılı öğretmen ataması ne zaman, branş ve kontenjanlar açıklandı mı?

EN ÇOK HANGİ BRANŞTAN ATAMA YAPILACAK?

2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak.

Geçen yıl yapılan atamalarda branş dağılımı şöyleydi;

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.

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