Giriş Tarihi: 27.01.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
16:34
Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?
Geçtiğimiz günlerde öğretmen yer değiştirme atamaları gerçekleştirildi. Sonuçlar da 18 Ocak günü erişime açıldı. Yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiremeyen öğretmenler için ek hak tanındı. Ek sürede başvurularını gerçekleştiren adaylar yer değiştirme başvuru sonuçlarını merak ediyorlar. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?