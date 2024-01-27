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Haberler Fotohaber Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 16:34

Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Geçtiğimiz günlerde öğretmen yer değiştirme atamaları gerçekleştirildi. Sonuçlar da 18 Ocak günü erişime açıldı. Yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiremeyen öğretmenler için ek hak tanındı. Ek sürede başvurularını gerçekleştiren adaylar yer değiştirme başvuru sonuçlarını merak ediyorlar. Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

18 Ocak tarihinde başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar için yeni bir hak tanındı. Ek süre içinde yer değiştirmek isteyen öğretmenler başvurularını yaptı. Peki başvurular ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

MEB EK TAYİN BAŞVURUSU İÇİN SON SAATLER

2024 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu kapsamında aile birliği mazeretine bağlı olarak, iller arası yer değiştirmek üzere onaylı ön başvurusu bulunan ancak atama işlemi gerçekleşmeyen öğretmenlerin, aile birliklerinin sağlanması amacıyla ek yer değiştirme başvuruları, 24 - 27 Ocak 23:59 tarihleri arasında alınacak.

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Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih başvuruları "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerindeki "MEBBİS Mazeret Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formu" doldurularak yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar için kesin bir tarih belirtilmemekle geçtiğimiz senelerdeki başvuruların 2-3 gün içerisinde açıklandığı gibi bu başvurularında o süre zarfında açıklanması bekleniyor.

Öğretmen ek yer değiştirme SONUÇLARI: Mazerete Bağlı Yer Değiştirme başvurusu sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

SONUÇ EKRANI

Sonuçlar mebbis.meb.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

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