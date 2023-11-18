ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikramiye verilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.''