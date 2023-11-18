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Haberler Fotohaber ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?
Giriş Tarihi: 18.11.2023 11:50 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 11:50

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi belirlenen tarihlerde 12.2 milyon emeklinin hesaplarına yatırıldı. Şimdi de öğretmenlere benzer bir ödemenin yapılması gündeme geldi. Öğretmenler Günü yaklaşırken milyonlarca eğitimci ''Öğretmenlere ikramiye verilecek mi?'' sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Peki, 24 Kasım'da öğretmenlere 5 Bin TL ikramiye ödenecek mi, var mı yok mu? İşte detaylar…

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

Öğretmenlere 5 bin TL ikramiye ödenecek mi sorusunun yanıtı için arama motorları çalıştırılıyor. Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı vesilesiyle hayata geçirilen emeklilere bayram ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında ödendi. Tek sefere mahsus olarak ödenen 5 bin TL ikramiye sonrası 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere ikramiye verileceği iddiası gündemdeki yerini aldı. Binlerce öğretmen konu hakkında araştırmalarını sürdürürken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Bakan Tekin, böylece iddialara son noktayı koymuş oldu. Peki, Öğretmenlere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? İşte detaylar...

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

ÖĞRETMENLERE 24 KASIM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilmişti.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, öğretmenlere 1 maaş tutarında ikramiye verileceği iddia edildi.

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ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere ikramiye verilmesi ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

''Biz kendi politikalarımızı kendimiz belirliyoruz. Öyle bir şey olursa bunu Cumhurbaşkanımız ile Maliye Bakanımız duyurur. Biz öğretmen arkadaşlarımızın özlük hakları ile ilgili bütçe sınırları çerçevesinde yapabileceğimiz her şeyi yapıyoruz.''

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

Buna göre; öğretmenlere ikramiye verilmesine dair bir karar henüz gündemde yok. Konuyla ilgili yeni açıklama geldiği taktirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI, NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, öğretmen atamasına ilişkin yöneltilen soruya, "Mutlaka olacak. Tarih olarak, bütçenin Genel Kurul'dan geçmesini bekliyoruz. Bütçede kamuya alınacak toplam personel sayısını bakanlıklar arasında dağıtıyorlar. Biz de kendi adımıza düşen kontenjanı nasıl değerlendireceğimizi ondan sonra belirleyeceğiz" dedi.

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