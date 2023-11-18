ÖĞRETMENLERE İKRAMİYE VERİLECEK Mİ? Bakan Tekin açıkladı! 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ikramiye var mı, ödenecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi belirlenen tarihlerde 12.2 milyon emeklinin hesaplarına yatırıldı. Şimdi de öğretmenlere benzer bir ödemenin yapılması gündeme geldi. Öğretmenler Günü yaklaşırken milyonlarca eğitimci ''Öğretmenlere ikramiye verilecek mi?'' sorusunun yanıtı için arama motorlarına yöneldi. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi. Peki, 24 Kasım'da öğretmenlere 5 Bin TL ikramiye ödenecek mi, var mı yok mu? İşte detaylar…