MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr

Sistem üzerinden onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki tane çıktısı alınarak başvuran öğretmen ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacak. Alınan çıktıların bir tanesi başvuru yapan öğretmende diğeri ise eğitim kurumunda muhafaza edilecek.

Başvurular eğitim kurumunda onaylanmasının ardından İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayına sistem üzerinden gönderilecek. Başvuruların onayı sistem üzerinden gerçekleşecek. Alan değişikliği ön başvurusu bulunmayan adaylar alan değişikliği tercih süresinde tekrar başvuru yapamayacak. Birden fazla bölümden mezun olan öğretmenler alan değişikliği sırasında yalnızca bir branşa başvuru yapabilir.