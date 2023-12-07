Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
11:12
MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği yapmak için başvuru yapabileceklerini duyurdu. Bunun yanı sıra atama tarihleri hakkında da açıklama yapan Tekin, tek tek tarihleri açıkladı. Heyecanla bu haberi bekleyen öğretmenler alan değişikliği nasıl yapılır sorusunu yanıt ararken atama takvimini de araştırıyor. Peki, Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İşte, Öğretmenlerin alan değişikliği ve atama tarihleri...