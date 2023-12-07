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Giriş Tarihi: 07.12.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 11:12

MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin alan değişikliği yapmak için başvuru yapabileceklerini duyurdu. Bunun yanı sıra atama tarihleri hakkında da açıklama yapan Tekin, tek tek tarihleri açıkladı. Heyecanla bu haberi bekleyen öğretmenler alan değişikliği nasıl yapılır sorusunu yanıt ararken atama takvimini de araştırıyor. Peki, Alan değişikliği başvurusu nasıl yapılır? İşte, Öğretmenlerin alan değişikliği ve atama tarihleri...

MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "X" hesabından yaptığı açıklamada "Öğretmenler Odası Buluşmalarımızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin Alan değişikliği talebiydi." dedi. Konu hakkında açıklamalara devam eden Tekin, öğretmenlerin beklediği o müjdeyi veri. İşte, o açıklama ve detayları...

MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr

BAKAN TEKİN AÇIKLADI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "X" hesabından yaptığı açıklamada;

"Öğretmenler Odası Buluşmaları"mızda sıkça dile getirilen bir konu da, öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" talebiydi.

İstişare kültürüyle şekillenen yönetim anlayışımızla çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin daha mutlu bir şekilde görevlerine devam etmelerini sağlamak için buradan bir müjde vermek istiyorum: Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğretmenlerimizin "Alan değişikliği" için başvurularını 18-22 Aralık tarihleri arasında MEBBİS üzerinden kabul edip atama işlemlerini 26 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz.

Hayırlı, uğurlu olsun inşallah." açıklamasında bulundu.

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MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr

ÖĞRETMENLERE ALAN DEĞİŞİKLİĞİ MÜJDESİ

📢 Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği işlemleri için duyuru yayımlandı.

Başvurular ➡️ 18-22 Aralık

Atama işlemleri ➡️ 26 Aralık

MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr

ALAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Alan değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerin MEBBİS üzerinden başvuru yapması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği alan değişikliği başvuru tarihlerinde "mebbis.meb.gov.tr" adresinden "Elektronik Ön Başvuru Formu" doldurulması gerekiyor. Değiştirilmek istenen alana ilişkin mezuniyet bilgileri MEBBİS sistemine girilmesi halinde başvurular eğitim kurumu müdürlüğü tarafından incelenerek onaylanacak.

MEB Öğretmen Alan Değişikliği başladı mı? Bakan Tekin açıkladı! Alan Değişikliği başvurusu nasıl yapılır? mebbis.meb.gov.tr

Sistem üzerinden onaylanan Elektronik Ön Başvuru Formunun iki tane çıktısı alınarak başvuran öğretmen ve eğitim kurumu müdürlüğünce imzalanacak. Alınan çıktıların bir tanesi başvuru yapan öğretmende diğeri ise eğitim kurumunda muhafaza edilecek.

Başvurular eğitim kurumunda onaylanmasının ardından İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü onayına sistem üzerinden gönderilecek. Başvuruların onayı sistem üzerinden gerçekleşecek. Alan değişikliği ön başvurusu bulunmayan adaylar alan değişikliği tercih süresinde tekrar başvuru yapamayacak. Birden fazla bölümden mezun olan öğretmenler alan değişikliği sırasında yalnızca bir branşa başvuru yapabilir.

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