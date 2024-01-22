Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat’ta okullar açılacak mı?

Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
10:28
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumundaki 20 milyona aşkın öğrenci ilk dönemi tamamladı ve okullarda 19 Ocak günü karneler dağıtıldı. 22 Ocak itibarıyla ise sömestr tatil heyecanı başladı. Öğrenciler ve velilerin tatil heyecanı devam ederken sosyal medyada yer alan bir iddia merak konusu oldu. Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçekler ise kısa sürede gün yüzüne çıktı. Peki, bu durumda 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?