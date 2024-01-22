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Haberler Fotohaber Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 22.01.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 10:28

Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumundaki 20 milyona aşkın öğrenci ilk dönemi tamamladı ve okullarda 19 Ocak günü karneler dağıtıldı. 22 Ocak itibarıyla ise sömestr tatil heyecanı başladı. Öğrenciler ve velilerin tatil heyecanı devam ederken sosyal medyada yer alan bir iddia merak konusu oldu. Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçekler ise kısa sürede gün yüzüne çıktı. Peki, bu durumda 5 Şubat'ta okullar açılacak mı?

Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat’ta okullar açılacak mı?

Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası gündemde. Sosyal medya üzerinden ortaya atılan bu iddialar, okulların yeniden online eğitime geçebileceği fikrini de ortaya attı. Konuya ilişkin detaylar ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre netleşti. Peki, okullar ikinci dönem açılacak mı? İşte, detaylar!

Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat’ta okullar açılacak mı?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kara'nın bu aylarda üst solunum yolu şikayetlerindeki artışı sebepleriyle değerlendirdiğini ve buna karşı yapılması gerekenleri anlattığını belirtti. Koca, bu ifadeleriyle birlikte Prof. Dr. Kara'nın değerlendirmelerinin bulunduğu videoyu paylaştı.

Kara, son aylarda çok sayıda kişinin hasta olduğunu, hastane başvurularının da arttığını belirterek, hastalıkların çocuklarda nispeten fazla görüldüğünü bildirdi.

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Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat’ta okullar açılacak mı?

"HAFİFE ALINMAMALI"

Bu tabloda üç ana faktörün etkili olduğunu aktaran Kara, şunları kaydetti:

"Bu faktörlerden biri solunum yollarını saran bir virüs olan RSV virüsüdür, diğeri influenza, yani griptir; bir diğeri ise koronavirüstür. Koronavirüs, daha çok üst solunum yolu enfeksiyonu bulgularıyla seyretse de risk gruplarında yol açabileceği tablolar sebebiyle hafife alınmamalı. Enfeksiyon hastalıklarına karşı ellerimizi sık yıkamalıyız. Özellikle kalabalık ortamlarda, dış mekanlarda mikroorganizmalarla temas söz konusu olabileceği için elimizle ağız, burun ve gözlerimize dokunmaktan kaçınmalıyız. Bu dönemde, boğaz ağrısı, hafif burun akıntısı, hafif hapşırık veya öksürük gibi şikayetleri olanların maske takarak muhtemel bir enfeksiyonu başkalarına bulaştırma sorumluluğunu almaması gerekir. Grip aşısı ise bir başka silahımız olabilir."

Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat’ta okullar açılacak mı?

Son dönemde konuşulmaya başlayan JN1 varyantı sebebiyle okullarda ikinci dönem açılmayabilir şeklinde iddialar ortaya atıldı. Bu iddialar sonucunda ise okulların yeniden online eğitime geçebileceği konuşuluyordu.

Okullar ikinci dönem açılmayabilir iddiası hakkında gerçek ortaya çıktı! 5 Şubat’ta okullar açılacak mı?

Konu hakkında gerçekler kısa sürede gün yüzüne çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre ikinci dönem 5 Şubat tarihinde başlayacak ve İkinci dönem 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

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