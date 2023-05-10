Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:41
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
15:42
Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi? Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır?
2023 Seçimlerine sayılı günler kala okuma yazma bilmeyen seçmenler oy kullanıp kullanamayacağını merak ediyor. Çoğunlukla yaşlı olan okuma yazma bilmeyen vatandaşlar başkasının yardımıyla oy kullanabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki okuma yazması olmayan insanlar nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmenler oy kullanabilir mi? İşte cevabı haberimizde…