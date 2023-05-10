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Haberler Fotohaber Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi? Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır?
Giriş Tarihi: 10.05.2023 15:41 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 15:42

Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi? Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır?

2023 Seçimlerine sayılı günler kala okuma yazma bilmeyen seçmenler oy kullanıp kullanamayacağını merak ediyor. Çoğunlukla yaşlı olan okuma yazma bilmeyen vatandaşlar başkasının yardımıyla oy kullanabilir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki okuma yazması olmayan insanlar nasıl oy kullanır? Okuma yazma bilmeyen seçmenler oy kullanabilir mi? İşte cevabı haberimizde…

Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi? Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine az bir süre kala okuma yazma bilmeyen vatandaşlar nasıl oy kullanacağını merak ediyor. Okuma yazma bilmeyen seçmenlere yardım etmek amacıyla oy verirken yanına başkası gelebilir mi sorusuna yanıt arıyor. Peki okuma yazma bilmeyenler nasıl oy kullanır? İşte okuma yazma bilmeyen seçmenler oy kullanabilir mi sorusunun yanıtı…

Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi? Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır?

OKUMA YAZMA BİLMEYENLER NASIL OY KULLANIR?

Okuma- yazma bilmeyen seçmenlere oy verme sırasında yardım etmek amacıyla oy verme yerine kendisinden başka kimse giremez ve oy kullanma sırasında yardım edemez. Seçmen kendi oyunu kendi kullanır.

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Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi? Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır?

OKUMA YAZMA BİLMEYEN SEÇMENLER OY KULLANABİLİR Mİ?

Okuma - yazma bilmeyen seçmen, sorduğu ve istediği takdirde sandık kurulu başkanı, birleşik oy pusulaları üzerinde bulunan işaretlerden hangisinin hangi siyasi parti veya bağımsız adaya ait olduğunu ve tercih ettiği siyasi parti veya bağımsız adaya, diğer bölüme taşırmamak suretiyle "TERCİH" veya "EVET" mührünü basması ve birleşik oy pusulaları ile birlikte muhtarlık - ihtiyar heyeti/meclisi için hazırlanmış olan beyaz kâğıdı veya beyaz kâğıda basılan, teksir edilen, herhangi bir araçla veya elle çoğaltılan oy pusulasını mühür basmadan katlayıp zarfa koyarak ağzını yapıştırması gerektiğini anlatır.

Okuma yazma bilmeyen oy kullanabilir mi? Okuma yazma bilmeyen seçmenler nasıl oy kullanır?
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