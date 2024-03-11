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Haberler Fotohaber ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle
Giriş Tarihi: 11.03.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 19:18

ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer yeni bölüm ile 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizi, yine heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Dram türdeki yapımda bu hafta Gamze'yi sahnede şarkı söylerken gören Ömer mekanı terk ederken, Gamze'nin onu durdurma çabası başarılı olmaz. İşte, 11 Mart 2024 Star TV ile Ömer 47. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…

ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle

Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Ömer 47. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 47. Bölümde Reşat ve Ömer, Tahir'in hapisten kurtulabilmesi için Hasan'ı itirafçı olmaya ikna etmeye çabalar. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Ömer son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.

ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle

ÖMER SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Star TV'nin OGM Pictures imzalı dizisi Ömer, 47. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

11 Mart 2024 Pazartesi akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Ömer 47. Bölüm İzlemek İçin:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

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ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle

ÖMER 47. BÖLÜM ÖZETİ

Gamze'yi sahnede şarkı söylerken gören Ömer mekanı terk ederken, Gamze'nin onu durdurma çabası başarılı olmaz ve ikili arasında büyük bir tartışma yaşanır.

Ömer'in öfkesini gören Reşat, sağduyuyla yaklaşarak oğlunu sakinleştirmeye çalışır.

ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle

Reşat ve Ömer, Tahir'in hapisten kurtulabilmesi için Hasan'ı itirafçı olmaya ikna etmeye çabalar.

ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle

Kardeşi Melek'i yalnız bırakmak istemeyen Hasan, ona sahip çıkacaklarının sözünü alarak mahkemeye çıkmayı kabul eder.

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