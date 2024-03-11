ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle

Her Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan Ömer 47. bölüm izle ekranı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Zerrin Sümer gibi oyuncuları buluşturan yapım, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. 47. Bölümde Reşat ve Ömer, Tahir'in hapisten kurtulabilmesi için Hasan'ı itirafçı olmaya ikna etmeye çabalar. Yeni bölümü saatler 20.00'yi gösterdiğinde Star TV ekranı üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. İşte, Star TV ile Ömer son bölüm izle ekranı full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri ve tüm detaylar.