Giriş Tarihi: 11.03.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
19:18
ÖMER 47. BÖLÜM İZLE EKRANI || Star TV ile Ömer son bölüm full HD izle
Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer yeni bölüm ile 11 Mart 2024 Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın paylaştığı dizi, yine heyecan dolu sahneleriyle izleyicilerini karşılıyor. Dram türdeki yapımda bu hafta Gamze'yi sahnede şarkı söylerken gören Ömer mekanı terk ederken, Gamze'nin onu durdurma çabası başarılı olmaz. İşte, 11 Mart 2024 Star TV ile Ömer 47. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz seçenekleri…