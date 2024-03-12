Giriş Tarihi: 12.03.2024 00:27
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
00:27
Ömer 48. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Ömer 48. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarının dram türündeki dizisi son olarak 47. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay ve Merve Dizdar'ın yer aldığı yapımın son bölümünde Gamze ile aralarındaki bağı yeniden güçlendirmek isteyen Ömer'i kötü bir sürpriz bekler. Şimdi gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarında ''Star TV ile Ömer fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...