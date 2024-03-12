Ömer 48. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ömer yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları izleyicilerin gündeminde yerini aldı. Star TV'nin dram türündeki dizisi son bölümüyle de izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. 47. bölümde Melek'in Reşat'ların yanına gelmesi ev halkı için alışılması gereken yeni bir dönemi başlatırken, Ömer'e de büyük bir sorumluluk yükler. Yaşananların ardından yeni bölümde olacakları görmek isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın yer aldığı yapımın yeni sahneleri bekleniyor. İşte, Star TV ile Ömer 48. Bölüm fragmanı izle ekranı!