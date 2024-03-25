Ömer 49. bölüm canlı izle linki || Star TV ile Ömer yeni bölüm canlı izle

Nisa'yı kendisine yeniden aşık etmek isteyen Hakan, kendince bazı planlar yapar, Rahmi ve Fatma'nın yakınlığı ise yeni bir kriz yaratır. Ayrılık kararı alsalar da birbirinden kopamayan Ömer ile Gamze arasındaki çekişmeler devam ederken Gamze, onu derinden sarsan bir gelişmenin haberini alır.