Ömer 49. bölüm canlı izle linki || Star TV ile Ömer yeni bölüm canlı izle

Giriş Tarihi: 25.03.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
20:21
Her Pazartesi Star TV 'de yayınlanan Ömer dizisi 49. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın yer aldığı dizinin yeni bölümü dizi severlerle buluşmaya hazırlanırken "Ömer canlı izle" araştırması devam ediyor. Bu haftaki bölümde Ömer ve Gamze ayrılığını atlatamazlar. Ömer'in bu zor dönemlerinde babası Reşat evliliğe küsmemesi için onu yüreklendirirken aynı zamanda ona uygun bir gelin adayı aramaya başlar. Gamze'nin bu işten haberi olacaktır. Peki Gamze ne tepki verecek, Ömer ve Gamze tamamen bitti mi? İşte, Star TV ile Ömer 49. bölüm canlı izle ekranı