Giriş Tarihi: 16.02.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
21:05
On Numara sonuçları AÇIKLANDI💥 TIKLA-ÖĞREN! 16 Şubat 2024 Milli Piyango online ile On Numara sonuçları sorgulama ekranı
On Numara 16 Şubat çekiliş sonuçları gündemde. www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla sonuçlar şans oyunu severlere paylaşılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri ikramiye dağıtan oyunda küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekiliyor ve ekrana yansıtılıyor. 22 adet numaradan 10 tanesini doğru bilenler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 16 Şubat Cuma On Numara sonuçları…